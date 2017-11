"Eine GroKo wäre noch das geringste Übel"

Undine, 28, studiert Tiermedizin „Ich hätte die Jamaika-Koalition gerne gesehen, weil mir wichtig ist, dass die Grünen mitregieren. Sie waren lange genug in der Opposition. Es wäre schön, wenn sie jetzt mal ‘mitspielen’ dürften. Vor Neuwahlen hätte ich eher Angst. Die könnten die AfD weiter stärken, weil die Bevölkerung dann noch weniger Vertrauen in die großen Parteien hat. In diesen Zeiten was ganz Neues wie eine Minderheitsregierung auszuprobieren, finde ich nicht gut.“

Michael, 22, macht eine Ausbildung zum Brauer und Mälzer „Während der letzten großen Koalition wurden viele Gesetzentwürfe einfach durchgewunken. Es gab kaum Diskussionen. Bei einer Minderheitsregierung müsste bei einem Gesetzentwurf wirklich mal Überzeugungsarbeit geleistet werden. Das würde dem politischen Diskurs guttun. Neuwahlen würden nicht viel ändern – Jamaika würde dann wieder nicht zustande kommen. Der Worst Case ist, dass die AfD dabei noch mehr Stimmen und Sitze bekommt.“

Timon, 26, hat Theaterwissenschaft studiert „Ich fände Neuwahlen nicht schlimm – vielleicht wäre das sogar ganz gut. Vor allem, weil ich denke, dass die AfD dann nicht mehr so gut abschneiden würde. Die Umfragen zeigen ja schon, dass sie an Zuspruch verloren hat. Merkel dagegen wird kaum Stimmen verlieren, denke ich. Die Union wäre bei Neuwahlen auch deshalb im Vorteil, weil viele Wähler offenbar immer noch die große Koalition wollen. Die SPD dagegen wird mit ihrer Haltung, nicht in eine große Koalition zu gehen, sicherlich Stimmen verlieren.“

Sophia, 19, studiert BWL „Ich bin dafür, dass sich Martin Schulz etwas zusammennimmt und eine große Koalition entsteht, weil ich denke, dass Neuwahlen kein anderes Ergebnis bringen würden und bei einer Minderheitsregierung die Schwächen überwiegen. Klar hat Schulz Stimmen verloren. Aber ich denke nicht, dass die Leute ihn gewählt haben, damit er in die Opposition geht, sondern, damit er mitregiert. Er und seine Partei sollten ihre Forderungen zurückschrauben und mehr mit der Union zusammenarbeiten.“

Maximilian, 18, studiert Politik und Geschichte „Ich bin für eine Minderheitsregierung. Ich finde es gut, dass die Opposition dann an jeder Entscheidung beteiligt und dadurch stärker wäre. Jedes Gesetz würde mehr hinterfragt werden und es gibt genug Länder, in denen das schon lange klappt. Eine Minderheitsregierung birgt natürlich auch Risiken – auch weil man in Deutschland noch keine Erfahrung damit hat. Aber wenn es überhaupt nicht klappt, kann man ja immer noch eine ‚normale’ Mehrheitsregierung bilden. Neuwahlen würden nur unnötig Geld kosten und nichts bringen.“

Alina, 19, studiert Politikwissenschaft „Eine Minderheitsregierung finde ich zur Zeit problematisch, weil die AfD so stark ist. Aber auch Neuwahlen sind schwierig, weil vermutlich viele, die enttäuscht von den etablierten Parteien sind, zur AfD oder anderen eher radikalen Parteien umschwenken würden. Auch wenn es die SPD ziemlich zerreiben würde, wäre eine große Koalition immer noch das geringste Übel.“

Florian, 28, arbeitet in einer Steuerkanzlei „Eine Minderheitsregierung finde ich schwierig, weil Deutschland im Herzen Europas ist und man da eine stabile Regierung braucht, um was vorwärts zu bringen. Dann ist noch die Rede von einer Koalition aus Union, SPD und den Grünen. Die Grünen wären dann allerdings nur so ein Anhängsel, das werden sie sicher nicht mitmachen. Am ehesten würde wahrscheinlich noch die große Koalition funktionieren. Ich denke, die Entscheidung der SPD gegen die GroKo war eine reine Schulz-Entscheidung. Die Mehrheit hätte wohl ohnehin anders entschieden.“

Eva, 21, studiert Kunstgeschichte „Ich bin immer noch für Jamaika und finde es lächerlich, dass man da einfach die Verhandlungen abgebrochen hat. Wenn Union, FDP und Grüne wollten, würden sie das auch schaffen – dafür gibt es für mich keine sinnvolle Alternative. Mit einer Minderheitsregierung hat Deutschland auf Bundesebene keine Erfahrung. Nur weil das ein paar Bundesländer hinbekommen haben, heißt das nicht, dass eine Bundesregierung damit klarkommen würde.“

Sebastian, 28, Hotelfachmann „Eine große Koalition wäre das Beste – aber mit mehr Mitspracherecht der CSU. Dass die SPD wieder mitspielen kann, ist schön und gut, aber sie sollte nicht zu viel Raum bekommen. Sich von Anfang an abzuspalten war bestimmt eine Trotzreaktion der SPD. Nur bringt uns das nicht weiter. Eine Minderheitsregierung könnte ich mir grundsätzlich vorstellen. Mit so vielen Gegenstimmen Dinge zu beschließen, könnte allerdings schwer werden.“

Savy, 18, studiert Jura „Auch wenn es dafür gerade nicht gut aussieht, hoffe ich immer noch auf eine große Koalition. Die SPD sollte sich ihrer Verantwortung stellen. Das ist bei mir aber eher ein Ausschlussverfahren: Erstens befürchte ich, dass die AfD bei Neuwahlen einen noch größeren Anteil an Stimmen bekommen würde. Zweitens glaube ich nicht, dass eine Minderheitsregierung funktionieren würde – das ist einfach eine Gewohnheitssache.“