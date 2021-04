Der Religionskater

Weil das mit dem Atheismus nicht so richtig hinhaute, beschloss ich Agnostiker zu werden – ich kann nicht beweisen, dass es Gott gibt, aber genauso wenig das Gegenteil, darum wollte ich, weil es mir am rationalsten erscheint, gar keine Meinung mehr dazu zu haben. Mittlerweile würde ich mich am ehesten als ,Kulturkatholik‘ oder ,säkularen Christ‘ bezeichnen. Ich gehe immer noch gerne in Kirchen – vor allem, wenn niemand da ist. Die stille Erhabenheit imponiert mir nach wie vor. Außerdem hat die Bibel mich so stark geprägt, dass die Überlegungen, was gut und was ethisch richtig ist, sich oft heute noch nach den Prinzipien richten, die ich in meiner christlichen Erziehung verinnerlicht habe.