Im Dezember 2005 ist er auf der Abschiedsparty eines guten Freundes eingeladen, der abgeschoben werden soll. Als er früher von der Party nach Hause geht, kommt es zu dem Vorfall, wegen dem er absurder Weise jetzt im Gefängnis sitzt. Der Filmemacher Otu Tetteh verbrachte mit Milan die letzten Tage vor dessen Haftantritt. Aus einem zweistündigen Interview lässt Tetteh den eindrucksvollen und gleichzeitig erschütternden Film „Lebe deinen Albtraum“ entstehen, in dem sich Milan an das Geschehene erinnert. Der Titel des Films ist an die Pro7-Reihe „Lebe deinen Traum“ angelehnt. Milan war dort in einer Folge im August 2007 aufgetreten, was ihm damals einen deutlich höheren Bekanntheitsgrad verschaffte. Aus dem Traum des Rappers wurde ein Albtraum. Doch im Gefängnis scheint Milans Wille, weiterhin gegen Rechtsextremismus vorzugehen, nur weiter zu wachsen: „Nach meiner Freilassung werde ich verstärkt mit Jugendlichen arbeiten, besonders im Raum Erlangen, wo es meines Erachtens ein offensichtliches Problem mit Rechtextremismus gibt. Ich werde außerdem weiter Musik machen, denn das ist mein Ventil. Ich möchte, dass der Film Menschen zum Nachdenken bringt und dazu anregt, ähnliche unfassbare Geschichten im Dunst der rechten Szene öffentlich zu machen“, sagt er auf der Homepage des Films. „Ich habe Milan als humorvollen und positiven Menschen kennengelernt. Ich habe mich aber dazu entschlossen, in dem kurzen Dokumentarfilm eine düstere Stimmung zu erzeugen, die mein Herz umschleicht, sobald ich an diesen Fall denke. Der Film sollte somit zur Diskussion beitragen und weniger als Portrait verstanden werden. Wichtig ist mir persönlich auch die Warnung, die im Subtext an die Nazis geht: Auch ihr könnt die Opfer sein“, sagt der Regisseur Otu Tetteh über den Film. Wer sich den zwölfminütigen Film in voller Länge anschauen will, kann das auf alptraum.be tun.