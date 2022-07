Tipps von einer, die in einer der heißesten Regionen der Erde war

Wie das?

Wir wollten auf eine Sanddüne in der Nähe von Yuma hochlaufen, blöderweise hatte ich nur Sandalen an. Deswegen hab ich’s auch nur halb hoch geschafft. Der Sand war einfach kochend heiß und oben hatte es an die 50 Grad. Bei normalen Temperaturen hätte man da nur fünf Minuten hoch gebraucht. Ich würde also jedem empfehlen, der in die Wüste oder raus in die Natur will, geschlossene Schuhe einzupacken.