Worüber wir nicht sprechen

Die meisten Menschen bezeichnen mich als „starke Frau“. Trotzdem dachte ich über Jahre, ich müsste mich nach der Sexualität der Männer richten.

Ich komme aus einem patriarchalischen Elternhaus. Meine Mutter ist Hausfrau, mein Vater bringt das Geld nach Hause und stellt mir das dreckige Geschirr vor die Nase mit den Worten: „Wenn du keine Frau wärst, müsstest du das jetzt nicht abräumen.“ Als ich 15 war hatte ich einen Freund, von dem ich dachte, dass er ein richtiger Kerl sei. Er war viel älter als ich und ließ mich nicht mehr mit Freundinnen ausgehen, den Kontakt zu anderen Jungs musste ich abbrechen. Er selbst kam und ging wann und mit wem er wollte. Ich glaubte, das wäre der Lauf des Lebens. Ich glaubte es wirklich.

Er brachte mir bei, dass man sich für den Sex gründlich waschen, dass jede Stelle des Körpers frisch rasiert sein muss. Ich rasierte mich zweimal täglich, denn die Rasur vom Morgen war ihm abends nicht mehr frisch genug. Meine Haut war rot und spröde, sie brannte und juckte ständig – aber ich war ja sicher, dass das zum Frausein dazugehört und nahm es in Kauf. Er bestellte mir Kostüme und Sexspielzeug und ließ mich die verrücktesten Dinge anstellen. Ich fühlte mich nicht wohl bei all dem, denn ich sammelte ja gerade meine ersten sexuellen Erfahrungen – und die machten mir so überhaupt keinen Spaß. Er erklärte, dass er das aber bräuchte und ich fühlte mich in der Pflicht, ihm seine Wünsche zu erfüllen.

Nach etwa einem Jahr in der Horror-Beziehung hatte ich starke Blutungen und Schmerzen im Unterleib. Er warf mir vor, ich würde all das nur erfinden, damit ich ihn mit dem Sex-Entzug für seine Seitensprünge bestrafen könne. Ich ging zu meiner Frauenärztin und sie erklärte mir: Meine Eierstöcke und Gebärmutter waren von unzähligen Zysten besiedelt. Immer, wenn eine von ihnen platzte, hatte ich diese höllischen Schmerzen. Selbst als ich die Pille deswegen wechselte, glaubte mir mein Freund nicht.

Ich sage niemandem, dass es eigentlich meine erste und einzige Vergewaltigung war

Nach drei Jahren entkam ich der Situation, denn ich zog für mein Studium in eine andere Stadt. Erst da begann ich zu verstehen, dass die Beziehung, in der ich meine Pubertät durchlebt und die mich so sehr geprägt hatte, nicht in Ordnung war. Dass ich mich nicht hätte unterordnen müssen. Und mir erschien es dann auch absurd, dass ich mich so hatte herumkommandieren lassen.

Trotzdem sind Muster hängen geblieben, die mich in den nächsten Jahren immer wieder in ein tiefes Loch gestürzt haben. Es fiel mir nicht mehr so schwer, „Nein“ zu Männern zu sagen, die sexuell an mir interessiert waren. Aber mein „Nein“ dann auch gegen sie durchzusetzen, war noch länger ein großes Problem. Es gibt mehr als ein Erlebnis, von dem ich deshalb sagen könnte, dass ich meine eigene Sexualität der der Männer unterworfen habe.

Das schlimmste war wahrscheinlich eines, das ich heute meinen ersten und einzigen One-Night-Stand nenne. Ich sage niemandem, dass es eigentlich meine erste und einzige Vergewaltigung war. Ich weiß nicht einmal, ob sich der Typ darüber im Klaren ist, dass ich den Geschlechtsverkehr mit ihm als eine solche empfinde.

Ich wollte damals alleine nach Hause gehen, einfach ins Bett, denn ich hatte zu viel getrunken. Als ich aber um die Ecke bog, stand er plötzlich da und wartete auf mich –der Typ, den ich zuvor auf der Party geküsst, dann aber verabschiedet hatte. Ich wusste, dass er am anderen Ende der Stadt wohnte und meinte, dass ich jetzt gerne alleine nach Hause gehen würde. Er wollte mich dort hinbringen. Ich sagte, dass ich ihn dann aber nicht mit hoch nehmen wolle. Er meinte, das wäre okay.

Als ich den Schlüssel aber im Schloss umgedreht hatte und mich noch einmal verabschieden wollte, schob er sich an mir vorbei in den Hauseingang und murmelte etwas von „Nur mal schnell ein Glas Wasser trinken.“ In meiner Küche stellte ich ihm das Glas vor die Nase und sagte, dass er jetzt dann aber gehen müsse. Er beachtete das Glas nicht, sondern kam auf mich zu und drückte mich gegen die Wand und mir seine Zunge in den Mund. Ich hatte ihn ja schon vorher geküsst und fand es unglaublich doof von mir, dass ich das jetzt nicht mehr wollte. Ich konnte mir nicht erklären, was daran plötzlich so schlimm für mich war. Also machte ich halbherzig mit und forderte ihn dann wieder auf, zu gehen. Ich sagte, er könnte das Glas ja noch austrinken, ich wollte jetzt schlafen. Ich hoffte auf seinen gesunden Menschenverstand, dass er endlich kapierte, dass er hier nicht erwünscht war.

Als ich aus dem Bad in mein Zimmer kam, lag der Typ auf meinem Bett. Er zog mich gewaltsam zu sich, grapschte an mir rum und ich sagte, er solle das lassen. Er legte sich auf mich und begann sich rhythmisch zu bewegen. Ich versuchte ihn von mir runter zu schieben und sagte mehrmals deutlich: „Nein!“ und „Ich will das jetzt nicht!“. Er machte weiter. In meinem Kopf ratterte es und ich war plötzlich ganz nüchtern. Ich spürte: Er würde nicht gehen, bevor er nicht hatte, was er wollte. Er wollte Sex und er wollte ihn jetzt und mit mir. Nach 30 Minuten des Protests ließ ich regungslos alles über mich ergehen. Ich verfluchte mich tausendmal, dass ich ihn geküsst und ihm Hoffnungen gemacht hatte. Ich dachte, jetzt müsste ich, als Frau, ihm, als Mann, diese Schuld auch irgendwie erbringen –sozusagen die Konsequenzen für mein Hurentum tragen.