Ausbildung oder Studium, was passt besser zu dir?

Auswertung:

13 bis 15 Punkte Du bist ein/e Praktiker/in – du packst gern an, lernst von Leuten, die sich mit einem Thema auskennen und hast auch nicht allzu viel Geduld, um in den Job zu starten: Du findest dein Glück bestimmt in einer Ausbildung. Dort kannst du in relativ kurzer Zeit einen Beruf lernen und auch für dich erkunden, was dir am meisten liegt.