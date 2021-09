Danke den Meistern der Nacht!

Es ist diese Kraft, wenn man die Musik im ganzen Körper spürt, weil sie so laut ist. Wenn man in diesen Raum geht, der nur dafür gemacht ist, sie zu hören. Wenn man sich den Beats hingibt und sie alles aufrütteln und wieder geraderücken, was eine nervige Woche verkrampft hat. Die Clubs sind zurück und wir sind dabei! Wir strömen hinein, weil wir endlich wieder diese Gefühle zurückwollen, die einem nur eine lange Feiernacht geben kann: Alles loslassen und dabei doch verbunden sein mit allen, die auch da sind.

Die Freiheit ist zurück Ein großes Stück Freiheit ist zurück und wir wollen tanzen! Wir sind zeitiger losgegangen an diesem Abend. Die unausgesprochene Regel, nicht vor 1 Uhr nachts dort aufzutauchen, hat sich verwaschen zwischen ewigem zu-Hause-Hocken und frühem ins-Bett-Gehen. Wir zeigen die Tickets in die Freiheit vor, die Nachweise über geimpft, getestet oder genesen. 3G ist die magische Formel. Wie es weitergeht, ob es dabei bleibt oder in Zukunft 2G regiert, das muss sich zeigen.

Es sind Fragen wie diese, die uns natürlich an diesem Abend im Kopf herumgeistern. Aber die Clubs haben ihre To-Dos erledigt, sie haben Sicherheitskonzepte erstellt und umgesetzt. Meistens ist es so: Auf der Tanzfläche darf man mit Abstand ohne Maske sein, auf dem Weg zur Bar und zum Klo muss sie wieder auf. Routine, die schon lange nicht mehr wehtut. Sondern die das hier alles möglich macht. Keine Party der Welt ist es wert, dass man krank nach Hause geht. Safe zusammen zu feiern ist oberstes Ziel.

Nicht mehr quatschen müssen

Vorsichtig, noch ein bisschen skeptisch, betreten wir den vertrauten Boden, auf dem Millionen Male Sohlen hin und her geschoben wurden im Rhythmus der Nacht. Blicke in die Runde: Alle sehen erleichtert aus, sie haben Bock. Sie wollen einen Abend mal nicht mehr quatschen müssen, keinen Screen vor der Nase haben mit dem tausendsten Videocall, sondern einfach trinken, tanzen, ausgelassen feiern. Die Erschöpfung, die man ihnen tagsüber oft ansieht, ist hier wie ausradiert von einem breiten Grinsen der Vorfreude auf ein paar Stunden Schwerelosigkeit. Endlich dürfen wir wieder erleben, was wir so lange vermisst haben!