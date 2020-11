Danke, Digitalisierung: So kommen wir durch die Pandemie!

Per Video-Call zur Krankschreibung

Du wachst morgens auf, dein Kopf dröhnt und die Nase ist verstopft – das muss eine fette Erkältung sein! Sicher fällst du im Job einige Tage aus, also muss eine Krankschreibung her. Aber jetzt beim Arzt anzurufen, sich in die Praxis zu schleppen und neben anderen Schniefnasen zu warten, fühlt sich alles andere als sinnvoll an. Warum kann man nicht auch per Video-Call mit einem Arzt oder einer Ärztin sprechen? Kann man – zumindest, wenn man bei der Techniker Krankenkasse versichert (TK) ist. Die bietet mit der TK-OnlineSprechstunde die Option, mit Medizinern zu per Video zu chatten. Von Montag bis Freitag ist jeweils zwischen 8 und 11 sowie 17 und 20 Uhr jemand erreichbar. So kann man easy vom eigenen Sofa aus berichten, welche Symptome man hat – ohne sich selbst dabei zu stressen und ohne andere anzustecken. Die „digitalen Docs“ dürfen acht Krankheitsbilder behandeln – vom grippalen Infekt über Magen-Darm-Infekt und Migräne bis hin zu Rückenschmerzen und Corona-Symptomen. Und sie dürfen sogar krankschreiben! Natürlich empfehlen sie, wann immer es nötig ist, später noch eine Praxis aufzusuchen, zum Beispiel um die Migräne dauerhaft besser in den Griff zu bekommen oder um einen Corona-Test zu machen. Aber im akuten Fall sind sie super leicht per Handy, Tablet oder Laptop und von überall zu erreichen, können eine erste Einschätzung geben, eine Behandlung empfehlen und die Krankschreibung ausstellen.