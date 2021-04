Wenn die Jugendlichen danach sagten „‘Ich hab was gelernt von dem kleinen Mann‘, dann ist der kleine Mann plötzlich nicht mehr klein, sondern einfach jemand, der einem so einen Aha-Moment verschafft hat“, ist seine Erfahrung. Vereinzelt bekommt Raúl auch beleidigende Kommentare zu seinem Aussehen. Kommentare gar nicht mehr zu lesen, kommt für ihn aber nicht in Frage. „Gerade auf TikTok gibt es viele gute und interessante Kommentare, die ich nicht verpassen möchte.“ Auf beleidigende Inhalte gehe er aber nicht ein.

Er folgt bewusst Menschen mit Behinderung

TikTok ist für den Inklusionsaktivisten eine direkte Verbindung zu jüngeren Zielgruppen und gleichzeitig eine Fundgrube für spannende Inhalte. „Ich finde, es gibt total viele qualitativ hochwertige Videos und viele interessante, kurze Wissensbits, bei denen ich viel lerne“, sagt er. „Ich folge bewusst Menschen mit Behinderungen, die Vielfalt der Inhalte ist unglaublich.“

Mit dem Hashtag #Privilegiencheck macht er bei TikTok auf die Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen aufmerksam – oft Dinge, die Menschen ohne Behinderungen gar nicht auffallen. „Ich wollte zeigen, wie es ist, in Deutschland mit einer Behinderung zu leben“, sagt Raúl. Die Resonanz sei sehr groß gewesen, besonders bei den Themen Reisen mit Behinderung und Bildung. „Es gab zahlreiche Nachfragen, aus denen dann oft weitere Videos entstanden sind, um sie zu beantworten.“

Was beschäftigt ihn gerade? „Ich hoffe, dass die technischen Errungenschaften, an die sich jetzt so viele gewöhnt haben, nach der Pandemie nicht plötzlich wieder uncool werden: Arbeiten von zu Hause aus, virtuell an Veranstaltungen teilnehmen machen nämlich das Leben von vielen Menschen mit Behinderung einfacher“, sagt Raúl.

Bühne für neue, diverse Talente

TikTok hat für ihn das Potenzial, gerade auch Menschen mit Behinderungen eine Bühne zu bieten. „Ich finde es toll, dass solche neuen Talente über Plattformen wie TikTok auch an den Chefredaktionen großer Medien vorbei ihr Publikum finden.“ In den Redaktionen sind Menschen mit sichtbaren Behinderungen nämlich noch die große Ausnahme. Es sei aber wichtig, dass nicht nur Nichtbehinderte über Behinderte sprechen, sondern sie selbst mehr zu Wort kämen.

Damit das funktioniert, müssen Menschen mit Behinderungen auf den Plattform auch ungestört posten können. Algorithmen müssten so gestaltet sein, dass sie Menschen mit Behinderungen nicht abstrafen, fordert Raúl.

Raúl ist keiner, der sich mit den Verhältnissen abfindet. Gerade hat er einen neuen Podcast gestartet, in dem es darum geht, wie man Aktivist*in wird und etwas bewegen kann. Und auch für die Zeit nach Corona hat er schon Pläne: „Wenn die Pandemie vorbei ist, will ich noch mehr aus meinem Alltag zeigen. Ich würde mich auch gern von jungen Menschen interviewen lassen!“