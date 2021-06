Gemeinsam Musik erleben

Musik gemeinsam mit anderen zu hören macht aus einem guten Abend einen noch viel Besseren: Bei einem Konzert teilen wir mit Tausenden von Leuten Freude und Jubel, Rührung und Gänsehaut, breites Grinsen und lautes Schreien, das Bier in den Flaschen, das Glänzen in den Augen – wir teilen Ausgelassenheit und Glück und feiern das Lebens. Es sind Stunden, in denen wir ganz nah bei uns selbst sind und uns gleichzeitig verbunden fühlen mit ganz vielen Menschen. Viel zu lange konnten wir nicht mehr zusammen so einen richtig guten Abend verbringen – und es ist sowas von Zeit, das nachzuholen! Beste Gelegenheit dazu bietet das Prime Day Live Konzert am 20. Juni, bei dem Wincent Weiss und LEA auf dem Twitch-Kanal von Amazon Music ein besonderes Konzert geben werden. Das Event steht ganz unter dem Motto GEMEINSAM – #gemeinsammusikerleben!

Event hilft Kindern und Jugendlichen

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können am 20. Juni nicht nur gemeinsam zwei der spannendsten deutschen Künstler derzeit erleben, Sie tun dabei auch zusammen etwas für den guten Zweck: Während der Show werden in Kooperation mit den Organisationen DOJO Cares und PXP Embassy e.V. Spenden für die Kinder- und Jugendförderung gesammelt. Die Organisationen helfen vor allem denen, die wenig Zugang zu Bildung haben.

Dass ihr Auftritt Gutes tun wird, gefällt Wincent und LEA sehr, denn beiden liegt soziales Engagement aufrichtig am Herzen. LEA war beispielsweise 2019 bereits beim PXP Festival dabei, Europas größtem Benefizkonzert für Kinder. „Ich kann es kaum erwarten am 20. Juni auf der Bühne zu stehen. Ich freue mich sehr, dass ich mich auch dieses Mal für Kinder einsetzen kann. Zusammen mit Luna und Wincent wird das großartig“. Wincent Weiss setzt sich aktiv für diverse soziale Projekte ein. Der 28-Jährige sagt: „Ich freue mich sehr auf die Show. Endlich wieder auf der Bühne stehen und den Zuschauer:innen ein Live-Musikerlebnis bieten können. Dass mit der Prime Day Live Show die Kinder- und Jugendförderung von der Stiftung DOJO Cares unterstützt wird, freut mich besonders.“