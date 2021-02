Stefan (26), Paul (25) und Jan (26) leben alle drei in Köln und sind seit dem 1. Semester beste Freunde. Sie machen alles zusammen: Studieren an der gleichen Uni, fahren im Sommer nach Portugal zum Surfen und gehen viel in Clubs - wenn gerade nicht Corona ist natürlich... Zurzeit treffen sie sich nur digital.

Weil durch die Pandemie so gar nix los ist in der Stadt, ist Stefan in einen kleinen 100-Seelen-Ort in Hessen zu seiner Familie gefahren. Er wollte mal runterkommen. Das bereut er nun ein bisschen...

So läuft das gerade ab:

Paul: Stefan, alles klar bei dir? Meldest du dich auch nochmal oder hast du uns vergessen, weil es auf dem Land sooo viel schöner ist... ??? 🐽🐄🐑🥳

Jan: Ich glaub, der bewirbt sich schon bei "Bauer sucht Frau"... 😜

Stefan: Leute, das stresst mich hier voll! Ich steh mit meinem Handy auf dem Acker.

Paul: Warum???

Stefan: Weil ich nur hier Netz hab, ich musste 20 Minuten hin- und herlaufen bis mal ein Balken aufgetaucht ist. Komm mir vor wie in den tiefen Neunzigern. Kein Empfang???? Wir haben 2021?!?!?! Ich bin so ultragenervt! Wie bin ich nur auf diese Scheißidee gekommen, hier ins Nirwana zu fahren? Ich meine, ohne Internet macht das doch einfach keinen Sinn. 😱

Paul: Ruhig, Brauner! 🐴 Wir glauben dir, dass das jetzt nicht leicht für dich ist. 🤞 Heißer Tipp: Zuhause bleiben statt auf dem Feld rumzulaufen und ins WLAN einklinken!?

Stefan: Hör auf! Meine Eltern haben keins mehr. Die sind auf so nem ganz eigenen Trip: Achtsamkeit, Entschleunigung, Minimalismus - alles gleichzeitig! Die haben ernsthaft den Router entsorgt, weil sie glauben, das sie das glücklicher macht...

Jan: What??? Ein Leben ohne Internet, das ist doch knapp vor Hölle!?!? Wie kommt man auf so eine Idee? Und wie unglücklich sie ihr Kind damit machen, interessiert sie gar nicht? 👀

Stefan: Du sagst es: Offenbar nicht 🙈

Jan: Schon mal über Adoption nachgedacht? 😎

Paul: Der nervt doch - den will eh keiner haben! 🤓 Ich hab ne bessere Idee: Neuer Handyvertrag, Alter! Ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich hör dich nicht das erste Mal über dein Telefon fluchen. Selbst hier in der Großstadt schwächelt dein Netz ganz schön häufig... Und das, wo die Digitalisierung doch gerade jetzt durch dieses Corona-Biest voll durch die Decke geht. Raketenstart quasi - und du bist nicht dabei??? 🧐

Paul: Stefan? Bist du noch da? Alles klar?

Stefan: Sorry, musste noch mal ein paar Meter weiter, Empfang ist abgebrochen... 😫 Ich glaub, ich krieg gleich nen Krampf im Arm.

Jan: Alter, du bist aufs Land gefahren, um zu chillen. Ich glaub, du musst was ganz anderes ändern in deinem Leben - fang doch mit deinem Handynetz an!

Stefan: Ja, ihr habt Recht, das nervt mich auch schon lange. Mein Vertrag ist zu teuer und die Bedingungen sind aus der Steinzeit: 24 Monate Laufzeit!!! Sorry, aber was weiß ich, was in 2 Jahren ist?

Paul: Vielleicht stehst du dann immer noch auf dem Acker? 🙃

Stefan: Super witzig, wirklich!

Paul: Na dann kümmer dich doch einfach drum!

Stefan: Ich hab einfach keinen Bock, mich damit zu beschäftigen... Ich weiß nur: Ich will weniger zahlen - nicht so ein Zeug, wo Premium draufsteht, aber auch nicht mehr drin ist als bei allen anderen. 🤑 Teuer ist mein Vertrag nämlich auch noch... 😭 Aber ich hab wirklich besseres zu tun als Tarife zu checken.

Jan: Du würdest nicht nur Geld sparen, sondern auch die Zeit, in der du jetzt auf dem Acker herumirrst! 🤓

Stefan: Blödmann! 💩

Jan: Gern geschehen! 😘 Aber ganz ehrlich: Bevor du weiter rumheulst, mach doch was! Die Kühe reden schon über dich... 🐄 🐄 🐄

Stefan: Was nutzt ihr denn?

Jan: OK, Paul, wollen wir es ihm sagen?

Paul: Ich weiß nicht, er wirkt etwas labil. Ist er stark genug für die Wahrheit?

Jan: Nein, aber wir müssen zu ihm stehen.

Stefan: Hallo, ich lese mit! 🤗 Sind wir noch beim Thema Handy?

Jan: Wir schon! 📞 💾 📷 Ich sag dir die Wahrheit: Gibts längst alles! Günstiger Vertrag, guter Empfang. Mein Anbieter zumindest kann das. Ich hatte bisher nie Stress damit.

Paul: Bei mir genauso! 🥳 Bei meinem kann ich sogar alles per App machen, ohne Stress und Papierkram: Den Vertrag abschließen und auch zwischendurch alles checken. Und der hat noch nen coolen Namen: fraenk! 🎺

Stefan: Ja danke, ihr habt also euer Leben im Griff. Und coole Handyverträge. Und warum sagt ihr das eurem besten Freund nicht? Habt ihr gar kein Herz? 💔

Paul: Jetzt sagen wir es dir ja. Und hey, ganz ehrlich: Wir hatten wichtigere Themen als das, oder?

Stefan: Ja, OK, da kann ich nicht widersprechen. 🙌 Zur Strafe müsst ihr mir mindestens ein Bier ausgeben.

Paul: Ich hab was besseres: Man kann da Freunde werben und da würd ich doch glatt dich nehmen! Heißt "fraenk for friends", du kriegst extra Datenvolumen - und ich 30 Euro. Dafür kauf ich dir vielleicht sogar zwei Bier! 🍻 😎

Jan: Wenn das in zehn Jahren wieder erlaubt ist... 🦠 🦠 🦠

Stefan: Hey, optimistisch bleiben! Bald gehen wir wieder zusammen auf die Piste, das ist doch klar!

Stefan: Wisst ihr was?

Jan: ???

Stefan: Kühe sind ganz nett...

Paul: ???

Stefan: ... wirklich nett...

Paul: Alter, was ist los mit dir? Zu viel Dung inhaliert??? 💩 💩 💩

Stefan: ... aber ich vermisse euch! 💝

Jan: Bäh, Emotions-Alarm! 🤢

Paul: Krieg ich dann wenigstens auch ne Rose? 😘

Stefan: Nee, aber du darfst mit zum Scheunenfest! 🏡 🐓 👯

Jan: Abgemacht - ruf mich an! Wenn du Empfang hast... 😎