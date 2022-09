keinschlaflieder als Weckruf für die Politik

Jedes Jahr im Juli und August geht der Bundestag in eine parlamentarische Sommerpause. Das sind zwei lange Monate, in denen viele wichtige Themen in den Hintergrund rücken. Dabei leben wir in einer Zeit, in der wir uns politisch gesehen wirklich keine Sommerpause leisten können. Höchste Zeit für einen Weckruf, dachte sich das Hamburger Getränkeunternehmen fritz-kola und holt kurzerhand den Bundestag aus seinem Dornröschenschlaf zurück. Gemeinsam mit verschiedenen Artists werden neue Töne angestimmt: Statt ermüdender Einschlaflieder gibt es für die Politiker genau das Gegenteil auf die Ohren – die fritz-kola #keinschlaflieder. Pro Stream werden 11 Cent an die unabhängige und überparteiliche Initiative Brand New Bundestag gespendet.

Für Wandel statt Schlafwandel

Es ist kurz vor zwölf, macht was! Raus aus der Sommerpause, sonst gute Nacht! Mit diesem Appell verschafft fritz-kola sich im wahrsten Sinne des Wortes Gehör. Im Mai diesen Jahres launchten die Hamburger ihre neue Kampagne: „Das Gute schläft nie“, die sinnbildlich für den unermüdlichen Einsatz des Unternehmens für eine offene und demokratische Gesellschaft steht. Den Worten sollen auch Taten, oder in dem Fall sogar Gesang, folgen.