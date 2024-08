Mit dem richtigen Tablet unterwegs in Job, Uni und Freizeit

Via HyperOS liefert das Tablet verschiedene innovative Funktionen: So kann mit der Startbildschirm+ Funktion direkt von der Oberfläche des Redmi Pad Pro 5G mit einem Xiaomi Smartphone interagiert werden. Nachrichten können beantwortet, Anrufe entgegengenommen und Dateien zwischen den Geräten verschoben werden. Die gemeinsame Zwischenablage ermöglicht dabei das Kopieren und Einfügen von Bildern und Texten nahtlos über den Displayrand hinaus – ganz so, als befände sich alles auf ein und demselben Gerät.

Die geräteübergreifende Kamerasteuerung ermöglicht, Fotos mit dem Xiaomi Smartphone zu schießen und direkt auf dem Redmi Tablet in der Notizen-App einzubinden. Sämtliche mobilen Geräte arbeiten flüssig miteinander und sorgen so für einen effizienten Workflow unterwegs.

Tech-Accessoires für das mobile Office

Zum idealen Office on the go wird das Redmi Pad Pro 5G in Kombination mit Pen und Keyboard. Mit ergonomischem Griff und aufdrehbarer Spitze, hoher Druckempfindlichkeit und einer Abtastrate von 240 Hz sorgt der Redmi Smart Pen für flüssiges Schreiben. Eingaben werden augenblicklich umgesetzt – ganz so wie mit einem herkömmlichen Schreibwerkzeug. Dabei ist die Latenz gering und die Schreibgenauigkeit hoch. 12 Stunden Schreibzeit sorgen für viel Flexibilität. Beste Voraussetzungen für spontane Ideen, Zeichnungen und exakte Notizen unterwegs oder in der Vorlesung.