Neuer Modus, neue Möglichkeiten

Frankfurt, 10. April 2024 – Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, verändert sich stetig und damit auch Scrabble: Pünktlich zum Welt-Scrabble-Tag am 13. April 2024 präsentiert der Spieleklassiker das neue Scrabble Original „2 in 1“ mit dem neuen Spielmodus Scrabble Teams – eine kooperative, schnellere und zwanglosere Version des Spiels. Es ist das erste Mal in der 75-jährigen Geschichte von Scrabble, dass eine so bedeutende Änderung am klassischen Spiel vorgenommen wurde.

Mit zwei Spielen in einem macht es doppelt so viel Spaß: Das neue doppelseitige Spielbrett bietet den Spieler*innen die Möglichkeit, zwischen dem kooperativen, geselligen Modus Scrabble Teams und der klassischen, kompetitiven Version zu wählen. Sprachjongleur*innen, die nach den richtigen Worten suchen, kommen im neuen Scrabble-Teammodus auf ihre Kosten: Die Zielkarten können erstmals gemeinsam in der gewünschten Schwierigkeitsstufe geknackt werden. Hilfskarten unterstützen die Spieler*innen bei möglichen Spielzügen und beschleunigen die Runde mit vereinfachter Punktevergabe. Das doppelte Spielbrett ist jetzt in jeder Ausgabe des Spiels enthalten.

Scrabble Original „2 in 1“ wurde mit Blick auf Inklusion und Zusammenarbeit entwickelt: Fast ein Drittel der deutschen Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Türkisch ist neben Deutsch die zweithäufigste gesprochene Sprache in unseren Haushalten. Dennoch erschweren Sprachbarrieren vielen Menschen, sich als Teil der Gesellschaft zu fühlen.

Der Scrabble-Teammodus bringt Menschen aller Altersgruppen und Fähigkeiten zusammen und ermutigt sie, Wörter spielerisch zu erschließen. Ob originelle Wortschöpfungen, ein identitätsstiftender Familekt oder lässige Jugendsprache – das Spiel fördert die Vielschichtigkeit der modernen Sprache und erlaubt neue Kreationen.

Im Rahmen dessen hat sich Scrabble mit den TikTok-Talenten Tahsim (@tahdur) und Sara (@xxlsara) zusammengeschlossen, die sich beide mit dem Thema sprachliche Hürden auseinandersetzen. Tahsim, der Deutsch und Literatur studiert, thematisiert Migration und Situationen aus dem Familienalltag, insbesondere mit seiner Mutter, die mittlerweile ein gern gesehener Co-Star auf seinen Kanälen ist. Sara wiederum demonstriert, wie sie Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede mit Humor überwindet und ihren Eltern Behördendeutsch näherbringt.

Der Scrabble-Teammodus erhöht den Spielspaß für Familien und Freunde und übt Teams in Selbstvertrauen für den klassischen Scrabble-Spielmodus. Langjährige Fans der Marke Scrabble bekommen die Gelegenheit, eine aufregende neue Version des Spiels auszuprobieren, während alle anderen sich langsam an die Welt der Wortspiele herantasten können.

Ray Adler, Vice President, Global Head of Games, Mattel, kommentiert: „Scrabble hat sich als eines der beliebtesten Brettspiele der Geschichte bewährt, und wir wollen sicherstellen, dass das Spiel auch weiterhin für alle Spieler*innen zugänglich ist. Für diejenigen, die dachten, ‚Wortspiele sind nichts für mich‘, oder sich vom klassischen Spiel eingeschüchtert fühlten, ist der Scrabble-Teammodus eine ideale Lösung. Mit dem teambasierten und damit schnelleren Gameplay zelebriert der Scrabble-Teammodus weiterhin das Wunder der Wörter, doch dank der neuen kooperativen und dynamischen Regeln ist es zugänglicher und bringt Menschen zusammen. Spieler*innen, die die klassische Version bevorzugen, werden durch das zweiseitige Brett weiterhin auf ihre Kosten kommen.“

Das neue Scrabble Original „2 in 1“ mit dem Teammodus ist ab sofort zu einem UVP* von 32,99 € erhältlich.

