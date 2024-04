Und, Cheese! Lust auf einzigartige, kreative Sofortbilder?

Mit der INSTAX MINI 99 kann der Fotografierende zwischen sechs verschiedenen Farbeffekten wählen: Warm Tone, Faded Green, Sepia, Light Leak, Soft Magenta oder Light Blue. Für jedes Erlebnis also ein einzigartiger Effekt. Der Film wird mit Hilfe des eingebauten LED-Beleuchtungssystems farblich belichtet – was das Ergebnis grundlegend von digitalen Effekten unterscheidet. So sieht kein Bild aus wie das andere. Soll das Sofortbild für mehr Ästhetik mit Vignette versehen werden? Mit der INSTAX MINI 99 lässt sie sich ganz einfach manuell einstellen. Dank Selbstauslöser dürfen alle mit aufs Bild – selbst der Fotograf! Gleichzeitig sorgt die manuelle Belichtungseinstellung dafür, dass jedes Sofortbild perfekt belichtet ist – ob auf der Open Air Party am Tag oder dem Rave bei Nacht. Für noch mehr Flexibilität und Kreativität bietet die INSTAX MINI 99 außerdem eine Doppelbelichtung und die Möglichkeit zur Langzeitbelichtung.

Die optimale Ergänzung zur INSTAX MINI 99 ist der neue INSTAX MINI Film „PHOTO SLIDE“, denn dieser bringt die einzigartigen Momentaufnahmen besonders gut zur Geltung. Er basiert auf einer schlichten Elfenbeinfarbe und erinnert ein wenig an das Foto-Dia, das beispielsweise in Dia-Projektoren zum Einsatz kam.

Der Hingucker auf jedem Event

Wer schon mal auf Festivals war, der weiß es: Über das perfekte Outfit macht sich Mann oder Frau Gedanken. Stunden. Tage. Ja, manchmal sogar Wochen. Schließlich gilt es, sich durch ausgefallene Outfits selbst auszudrücken, sich frei zu entfalten – nochmal stärker als es im Alltag oft möglich ist. Und dann sollten auch die Accessoires passen. Die INSTAX MINI 99 ist mit ihrem hochwertigen Retro-Design ein Hingucker und ergänzt mit der praktischen Trageschlaufe jeden Style!

