Was bewegst du mit deinem Wissen?

Julia Gonschorek erleichtert mit Drohnen Rettungskräften die Arbeit am Boden: Ihr Team und sie entwickeln neue optische Technologien, die mit Geodaten und On-Board-Datenverarbeitung kombiniert werden. Kameras fliegen über die Einsatzstelle und liefern sofort und in Echtzeit hochwertige Fotos und Karten an die Leitstelle. Die Helfer gewinnen somit Zeit – und das kann Leben retten.

Wissen, Talent und Forschergeist bündeln

Diese Menschen arbeiten an Instituten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), ihr Wissen bewegt – gemeinsam mit rund 10.000 weiteren klugen Köpfen. Denn am DLR geht es um viel mehr als nur „ins All fliegen“: Dort werden Wissen, Talent und Forschergeist gebündelt, um die Zukunft zu gestalten.