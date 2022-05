„Du kannst nur Pazifistin sein, wenn du nicht bedroht wirst“

Verstehen westliche Länder wie Deutschland die litauische Perspektive auf den Krieg?

Es gibt diesen Begriff des „Westplaining“. Westliche Länder erklären uns, wie die Situation für uns ist. Sie tun so, als wüssten sie, was die Ukrainer durchmachen oder sie sagen: Ach, so schlimm war es doch gar nicht, was ihr in der Sowjetunion erlebt habt. Ich denke, was die Menschen im Westen oft nicht verstehen: Man kann uns alle nicht in eine Schublade stecken. Für mich war auch dieser Brief einiger deutscher Intellektueller und Künstler sehr schmerzhaft zu lesen, in dem sie der Ukraine eine Kapitulation nahelegen. Diese Leute verstehen nicht, wofür die Ukrainer kämpfen: für ihr Land, ihre Existenz, ihre Identität. Viele Westler sehen das Ganze vielleicht sehr naiv, weil sie diese Bedrohung nicht kennen. Sie können nicht verstehen, was wir durchgemacht haben, wer wir sind.