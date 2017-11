Brezelgate: Wie herum gehört die Brezn?

Es gibt Fragen, an denen scheiden sich die Geister. Die einen sagen so, die anderen so. (Der Tumblr 2 kinds of people macht das seit einer Weile sehr schön deutlich.) Dazwischen gibt es nichts. Die Anhänger der jeweiligen Glaubensrichtung sind der Meinung, den einzig wahren Weg gefunden zu haben. Und genau so eine Glaubensfrage spaltet gerade mal wieder das Internet: #Brezelgate.