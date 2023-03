„Du fehlst mir, Charlie“

Johannes

Meine liebste Charlie, ich wünsche dir alles, alles Liebe zu deinem 24. Geburtstag. Ich weiß, das ist eine Floskel, aber was sie meint, meine ich von Herzen. Ich bin so unendlich traurig, dass ich deine Stimme heute nicht hören kann. Noch trauriger bin ich, dass ich die Chance verwirkt habe, dich heute glücklich zu machen. Wahrscheinlich ist es besser so. Vielleicht hätte ich nie so gut zu dir sein können, wie du es zu mir warst... Hab einen wunderschönen Tag, du schönste aller Frauen. 00:01