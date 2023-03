„24 Stunden Dauerschafkopf!“

Nico

Cool, dann haben wirs ja. Bis Donnerstag. Und vui Spaß beim Bowlen. Brecht euch nix! In welches Bowlingding geht ihr denn? Das in Giesing oben? Das is voll gut! Da is so ein geiler Kellner, der immer mit so nem geilen englischen Akzent redet. Zu dem müsst ihr! 12:59