„Ich hab superviel Geld für die Raketen ausgegeben“

Katja

neeee das wär ja super gewesen! mega der streit ging los! also erst haben alle so gelacht und dann ist er runter. und die mina dann so: was macht er? ich so: ja die raketen und böller holen, wir habns und vorhin voll gegönnt im hit markt. und die so: im ernst jetzt? und dann so super pikierte diskussion, das geht gar nicht, feuerwerk ist das letzte, und frank so: nicht in meinem haus, nicht auf meinem balkon, und ich so, na dann gehen wir halt auf die straße, und die so: das unterstützen wir nicht, wenn ihr vor unserem haus böllern geht, könnt ihr gleich nach hause gehen, das ist asozial, da könnt ihr ja gleich zur afd gehen mit so einer rücksichtslosen welthaltung, und dann hat bibi angefangen zu heulen 23:43