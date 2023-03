"Seit wann geht's eigentlich nur noch um Angeberei?"

Fee

Sorry, dass ich jetzt erst antworte, mit der Zeitverschiebung ist das immer echt nervig! Also Babsi, Mallorca klingt gut! Vielleicht hänge ich dann auch noch einen Besuch in Deutschland an, wenn ich schon mal in eurer Zeitzone bin haha. Wir dieses Jahr wohl auch wieder nur auf Weihnachten rauslaufen. Aber zu deiner Frage Marco: Mir gehts sonst echt super! Nach einem Jahr hier fühlt man sich schon fast heimisch und die Australier sind halt auch ein echt nettes Völkchen. Mittlerweile kann ich sogar ganz gut surfen. ich bin hier einfach echt angekommen, kein Vergleich zum tristen Alltag in Deutschland 15:33