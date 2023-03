„Was wir zusammen erlebt haben, verbindet fürs Leben!“

Wer schreibt?

Sagen wir: Ben, Dorothée, Aicha und Kadek, die während des Studiums in München eng befreundet waren. Mittlerweile ist das anders: Aicha und Kadek leben zwar immer noch in derselben Stadt, finden aber nicht mehr oft Zeit, sich zu sehen. Ben arbeitet mittlerweile in einer großen Werbeagentur in Berlin. Seit seinem Umzug vor knapp drei Jahren haben die vier sich nicht mehr gesehen.