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  4. Whatsapp-Kolumne: Der Liveticker aus dem Bett

„Bin jetzt zu Hause. Aber nicht bei mir, höhö“

Franzi schreibt ihrer Freundin eine Art Liveticker aus dem Bett einer Party-Affäre.
Von Maike Frye
Grafik: jetzt

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Wer schreibt?

Sagen wir: Franzi und Mara. Die beiden sind beste Freundinnen und immer up to date, was bei der anderen gerade so passiert. Vor allem, wenn es um die Männerwelt geht.

Und warum?

Franzi ist nach einer WG-Party mit zu einem Typen nach Hause gegangen. Und schreibt ihr jetzt quasi in Echtzeit Updates aus dessen Bett. Denn in seinem Zimmer hängen überall Bilder einer fremden Frau...

Und wie könnte das aussehen?

  1. 13. Juni 2018

  2. Franzi

    💃😍🍻🎉🎉 22:43

  3. Franzi

    Mara, ich wünschte du wärst auch hier, die WG-Party ist der Hammer! 😊 Sitze hier gerade mit ein paar Leuten und wir spielen Looping Louie – Klassiker 💁 22:44

  4. Mara

    Och man, ne Party täte mir auch mal wieder ganz gut, aber bin leider voll im Lernstress. Trink einen für mich mit! 🙌 22:52

  5. Franzi

    Hab schon soo viele für dich mitgetrunken, dass ich sie kaum noch zählen kann😄 Jetzt sitz ich auf dem Schoß von sonem Typen. Zu wenig Stühle, machste nix 😆 23:01

  6. Mara

    Ui, läuft ja bei dir! Dafür, dass du außer dem Gastgeber eigentlich keinen kanntest, haste ja jetzt ordentlich Spaß. Wie heißt der Typ? 23:03

  7. Franzi

    Tim heißt er. Und ich sag dir, der ist meeega groß. Riesig quasi. Und einfach super lustig...wir lachen uns die ganze Zeit tot 😂 23:20

  8. Mara

    Ich wette 5 Euro, dass da heute noch was läuft bei euch. Halt mich auf dem Laufenden! 23:27

  9. Mara

    Hallooo?? Update bitte! Ich häng hier über meinen Lernsachen und brauche ein bisschen Action. Seid ihr noch auf der Party? 00:20

  10. 14. Juni 2018

  11. Franzi

    Sorry, ich bin jetzt zuhause. Aber nicht bei mir höhö. Hast die Wette gewonnen 😜 01:35

  12. Mara

    Wuhuuu. Erzähl! Was lief denn da noch so? 01:37

  13. Mara

    Ich hoffe, du hast gerade wilden Sex und kannst mir deshalb nicht antworten. Das ist die einzige Ausrede mit der ich dich durchkommen lasse, dafür dass du mich jetzt so auf die Folter spannst! 02:25

  14. Franzi

    Haha ich sag nur: Der Typ hats echt drauf. Da könnte sich was entwickeln. Er ist jetzt gerade kurz im Bad. Aber voll komisch...hier hängt sone riesen Collage von ihm und nem Mädel überm Bett. Ich hoffe mal, dass das seine Schwester ist 😅 Die sehen ziemlich vertraut aus... 02:41

  15. Mara

    Sehen sie sich denn ähnlich? Könnte ja dann echt seine Schwester sein. Oder seine beste Freundin? Aber schon strange, dass ein Typ ne fette Collage mit einer Frau überm Bett hängen hat. Kenn ich sonst nur von Pärchen. Aber da er dich mitgenommen hat, scheidet die Option schon mal aus 02:43

  16. Franzi

    Er kommt zurück, ich meld mich morgen😘 02:44

  17. Mara

    Und??? 10:12

  18. Franzi

    Boah hab ich n Schädel... 11:33

  19. Franzi

    Also wie gesagt, die Nacht war super. Aber das mit dieser Collage beschäftigt mich noch. Ich hatte dieses Mädel auf dem Bild beim Sex quasi direkt vor der Nase. Wäre ich nicht eh so voll gewesen ey...voll der Abturner. 11:34

  20. Mara

    Hast du ihn mal gefragt, wer das ist? 11:41

  21. Franzi

    Nee, wir kennen uns ja quasi gar nicht. Da wollte ich jetzt nicht direkt nachhaken. Sonst denkt der noch, ich wäre eifersüchtig oder so. Aber der Oberhammer kommt ja noch: Heute morgen seh ich dann auf seinem Schreibtisch son kleines Aktfoto. Ich sag nur nackte Brüste...🙈 11:45

  22. Mara

    What? Das ist ja strange. Wer stellt sich denn ein Aktfoto auf den Schreibtisch? Also irgendwie finde ich das alles etwas mysteriös. Wenn das die gleiche Frau ist, dann wird sie wohl kaum seine Schwester sein 😃 11:47

  23. Franzi

    Iih, Kopfkino 😆 Aber ja ich war auch mega irritiert und bin dann auch direkt abgehauen. Er wollte eigentlich noch zs frühstücken... 11:52

  24. Mara

    Vielleicht ist sie seine Ex und er trauert ihr immer noch nach?😅 11:58

  25. Franzi

    Möglich. Aber wer behält denn bitte so eine riesen Collage direkt über dem Bett? Damit vergrault man ja nur alle zukünftigen Liebhaberinnen 13:06

  26. Franzi

    Oh, er hat geschrieben! Fragt, ob wir heute einen Filmabend machen wollen 13:15

  27. Mara

    Uuuh, ein Date! Machst du’s? 13:42

  28. Franzi

    Naja, ich mag ihn ja schon gerne. Und seine Fähigkeiten im Bett sind natürlich auch ein Argument. Was hab ich zu verlieren😁 13:55

  29. Franzi

    Hab jetzt zugesagt. 14:20

  30. Mara

    Na dann viel Spaß und frag ihn mal, wegen der Perle auf dem Bild. Das interessiert mich jetzt auch😏 14:35

  31. Franzi

    Boah Mara, ich fühl mich so verarscht ne? Männer sind echt scheiße!! 22:15

  32. Mara

    Was ist denn da los?? Dachte, du hast gerade ein schönes Date 🙈 22:17

  33. Franzi

    Ja hatte ich auch, bis ich ihn auf diese Fotos angesprochen habe. Dann kam raus: das ist seine Freundin! 22:21

  34. Mara

    😳😳 Wie geht das denn?? Also hat er sie mit dir betrogen?? Was für ein Arsch! 22:24

  35. Franzi

    Nee..jetzt kommt ja noch der Witz an der ganzen Sache: Er ist in einer offenen Beziehung! Angeblich also alles voll abgesprochen und so. Und wer wird im Unklaren gelassen? Ich. Fühle mich wie son Depp. Und seine Freundin tut mir auch irgendwie leid... 22:26

  36. Mara

    Du kannst da ja am Wenigsten für. Das hätte er dir von vornherein sagen müssen 22:34

  37. Franzi

    Ich hätte es auch gerne gewusst. Dann wäre ich nicht mit ihm nach Hause gegangen. Toll. Da lernt man einmal einen netten Typen kennen... 22:39

  38. Mara

    Also ganz ehrlich: Lass besser die Finger von dem. Wenn du das jetzt weiterführst, verliebst du dich am Ende noch und dann bist du richtig am Arsch. Aber krass, dass seine Freundin das so mitmacht. 22:42

  39. Franzi

    Maaan, ich war schon lange nicht mehr so frustriert. Ich hab einfach kein Glück mit den Männern, ich werde auf ewig Single bleiben 😫 Und mit seiner Freundin möchte ich auch nicht tauschen. Naja, bin jetzt zuhause und gönne mir einsam und allein ein Weinchen auf den Schock... 22:50

  40. Franzi

    Maraaa, halloo?? Lässt du mich jetzt auch noch im Stich? 23:32

  41. Franzi

    Alter, jetzt klingelt hier so spät auch noch son Assi. Muss mich jetzt echt zusammenreißen. Bin eh schon aggro. 23:41

  42. 15. Juni 2018

  43. Franzi

    Du bist mein kleiner Lieblingsassi. Danke, hast meinen Abend gerettet! 😘 10:37

  44. Mara

    Single Ladies müssen doch zusammenhalten ❤ 10:58

  45. 17. Juni 2018

  46. Franzi

    Puh Mara, Tim schreibt mir die ganze Zeit. Wird langsam schwer sich dagegen zu wehren...🙈 14:52

  47. Mara

    Der soll dich mal in Ruhe lassen, er hat doch ne Freundin. Soll er die zutexten...was schreibt er denn so? 15:03

  48. Franzi

    Naja der schreibt schon süße Sachen irgendwie. Er meinte, unsere gemeinsame Nacht wäre echt ein Highlight gewesen und er würde gerne nochmal Zeit mit mir verbringen 15:17

  49. Mara

    Ganz ehrlich, Franzi...ich finde du solltest die Finger davon lassen. Ich meine, er ist in einer Beziehung und wenn sich da bei dir emotional am Ende was entwickelt, bist du diejenige,die doof dasteht 15:26

  50. Franzi

    Jaa ich weiß, aber wann trifft man schonmal so einen coolen und witzigen Typen? Wir haben einfach soviel Spaß zusammen und ich mag ihn irgendwie... außerdem find ich das Ganze mit der offenen Beziehung irgendwie spannend. Könnte doch voll das Abenteuer werden😄 15:37

  51. Franzi

    Wenn man vom Teufel spricht haha, jetzt hat er gerade gefragt, ob ich heute Abend Lust auf ein Picknick mit Wein am See habe 😍 15:39

  52. Mara

    Oh man. Naja es ist dein Risiko, du kennst meine Meinung. 15:52

  53. Franzi

    Hab jetzt zugesagt. Drück mir die Daumen! 😍 👫 16: 02

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