„Bin jetzt zu Hause. Aber nicht bei mir, höhö“
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Wer schreibt?
Sagen wir: Franzi und Mara. Die beiden sind beste Freundinnen und immer up to date, was bei der anderen gerade so passiert. Vor allem, wenn es um die Männerwelt geht.
Und warum?
Franzi ist nach einer WG-Party mit zu einem Typen nach Hause gegangen. Und schreibt ihr jetzt quasi in Echtzeit Updates aus dessen Bett. Denn in seinem Zimmer hängen überall Bilder einer fremden Frau...
Und wie könnte das aussehen?
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13. Juni 2018
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Franzi
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Mara
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Franzi
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Mara
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14. Juni 2018
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Franzi
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Franzi
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Franzi
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Mara
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Franzi
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Franzi
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Franzi
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Franzi
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Franzi
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Franzi
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Franzi
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Franzi
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Franzi
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15. Juni 2018
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17. Juni 2018
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Franzi
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Mara
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Franzi
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Mara
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Franzi
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Franzi
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Mara
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Franzi