„Stöhnen heißt nicht automatisch kommen“

Und warum?

Manchmal liegen die Vorstellungen von „gut“ einfach sehr weit auseinander. Denn während Andy nichts gegen eine Fortsetzung hätte, hat Elisa so gar keinen Bock mehr auf ihn. Doch weil er so ein netter Kerl ist, erklärt sie ihm schließlich, was er bei der Nächsten besser machen könnte.