„Ist jetzt dein Problem, du mietest diese Wohnung“

Ella

Hallo Luca, ich bin Ella, 27 Jahre alt, und ziehe ab Oktober für sechs Monate nach München für meinen Job. Dafür suche ich eine befristete Wohnung – der Zeitraum passt also perfekt zu deinem Angebot. Ich wohne allein und würde daher auch gerne wieder in eine 1-Zimmer-Wohnung ziehen. Das passt also perfekt! Vor allem, weil deine Wohnung so günstig ist: 550 Euro und dann auch noch in der Maxvorstadt. Unschlagbar! Leider habe ich erstmal keine Zeit persönlich vorbeizukommen – wäre ein Videoanruf in Ordnung? Ich freue mich sehr, wenn du dich meldest Liebe Grüße Ella 11:23