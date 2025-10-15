Zum Hauptinhalt springen

  Whatsapp-Kolumne
  3. Whatsapp-Kolumne

  4. Whatsapp-Kolumne: Die klammernde Mutter

„Gerade fühlt sich deine Liebe wie Kontrolle an”

Frida zieht zum Studieren in eine andere Stadt, doch ihre Mutter kann einfach nicht loslassen. Ständig schreibt sie Frida – bis es der irgendwann zu viel wird.
Von Marlene Riemann
Wer schreibt?

Frida (19) und ihre Mutter (54) haben ein ganz gutes Verhältnis, aber seit Fridas Auszug gestaltet sich der Kontakt eher schwierig. 

Und warum? 

Wegen ihres Architektur-Studiums ist Frida in eine andere Stadt gezogen und freut sich auf ihre neugewonnene Freiheit. Ihre Mutter möchte alles Mögliche wissen und schreibt ihr täglich viele Nachrichten, auch wenn Frida eigentlich zeigt, dass es ihr zu viel ist. 

  1. Di. 7. Okt.

  2. Mama

    Hallo Mäuschen, ich bin wieder zuhause angekommen und vermisse dich jetzt schon! Die Wohnung ist so leer ohne dich. Hast du das Regal noch aufgebaut bekommen? 18:10

  3. Frida

    Ach Mama, ich dich auch, aber bin ja auch nur zwei Stunden entfernt. Regal steht und ich geh jetzt gleich zum Kneipenbummel mit den anderen Erstis 🥳 18:22

  4. Mama

    Schön, dann viel Spaß. Hast du was von den Nudeln gegessen, die ich dir dagelassen hab? 🍝 18:24

  5. Frida

    Jajaa hab ich, danke! 18:27

  6. Mama

    Gut, dann pass auf dich auf ❤ 18:29

  7. Frida

    Ich geb mein Bestes 🍾 18:49

  8. Mi. 8. Okt.

  9. Mama

    Guten Morgen. Wie war es gestern abend? 09:08

  10. Mama

    Schläfst du immer noch??? 😨 10:58

  11. Frida

    Guten Morgen Mama, bin jetzt wach. War gut gestern, hab schon ein paar liebe Leute kennengelernt. Und es gibt hier wirklich so tolle Bars, nicht so wie bei uns. 🤪 11:16

  12. Mama

    Da hast du dir mit Münster doch eine super Stadt ausgesucht. Der Abend hört sich toll an. ❤ Wie lange wart ihr denn weg? 11:32

  13. Frida

    Ich war um halb 4 zuhause, glaub ich 11:38

  14. Mama

    So spät?! 😳 Frida, das find ich etwas lang. 11:39

  15. Frida

    Mama, ich bin jetzt Studentin, schon vergessen? So ist das nun mal 11:41

  16. Mama

    Ich weiß ja nicht. Es fällt mir einfach schwer mich dran zugewöhnen, dass du nicht mehr hier bist. 😢 11:43

  17. Frida

    Hab dich nicht darum gebeten, Einzelkind zu werden 😋 Nee Spaß, aber ich komme doch schon in drei Wochen zu Besuch 11:46

  18. Mama

    Ha ha 🤨 Ich freu ich mich schon auf deinen Besuch. Du kannst dir schon mal überlegen, was ich dann kochen soll. Nudelauflauf, wie immer? 11:49

  19. Frida

    Das sind doch noch drei Wochen bis dahin 😂 Aber Nudelauflauf hört sich super an, danke. 🥰 11:52

  20. Mama

    Ich geh jetzt mit Kerstin zum Tennis und rufe dich später nochmal an. Kuss 😘 11:54

  21. Fr. 10. Okt.

  22. Mama

    Du bist ja noch unterwegs. Ich dachte, du wolltest nur ins Kino mit deiner Mitbewohnerin? 🤔 23:02

  23. Frida

    Mama, meinen Standort hast du doch nur für den Notfall und nicht einfach so zum gucken. Wir haben noch welche von den Ersti-Veranstaltungen getroffen und sind noch in einer Bar 23:06

  24. Mama

    Aber Mäuschen mich interessiert einfach, wo du unterwegs bist. Wie viele seid ihr denn? Sind die nett? 23:07

  25. Frida

    Wir sind zu viert, brauchst du auch noch die Kontaktdaten von jedem oder geht's auch so? 🙄 23:08

  26. Mama

    Jetzt sei doch nicht gleich so. Ich mach mir halt Sorgen. In einer neuen Stadt und so spät... Wer weiß, was da alles passieren kann. 23:09

  27. Frida

    Du brauchst dir aber keine Sorgen machen, ich krieg das schon hin 23:11

  28. Frida

    Ich melde mich morgen ausführlicher, okay? ❤ Ich will jetzt einfach den Abend genießen 23:12

  29. Mama

    Okay, aber nicht zu lange machen heute, du brauchst doch mal wieder Schlaf. 23:13

  30. Frida

    ... 23:14

  31. Sa. 11. Okt.

  32. Mama

    Du warst ja um 02:48 Uhr noch online. Du solltest doch nicht so lange unterwegs sein, das tut dir überhaupt nicht gut. 🙁 10:01

  33. Frida

    Mama, es war Freitagabend... Was soll ich sonst machen? Häkeln? 10:56

  34. Mama

    Aber am Montag beginnen doch die Vorlesungen, ich will nicht, dass du direkt aus dem Rhythmus kommst. 11:05

  35. Frida

    Ich hab alles im Griff 11:08

  36. Mama

    Naja 🤨 Was machst du heute Schönes? 11:10

  37. Frida

    Ich wollte nochmal in die Stadt und etwas Deko für mein Zimmer holen, die Wände sehen noch so kahl aus 11:12

  38. Mama

    Ruf doch danach an, dann können wir ausführlicher quatschen. 11:13

  39. Frida

    Wir haben doch gestern noch telefoniert 😄 11:15

  40. Mama

    Na und? Ich will doch einen ausführlichen Bericht von deinem Tag 😉 11:16

  41. Frida

    Okay, ich meld mich 11:17

  42. Verpasster Anruf 17:55

  43. Mama

    Mäuschen, du hast dich noch gar nicht gemeldet. Dabei bist du doch schon seit einer Stunde zuhause... Ruf doch zurück. 😕 17:59

  44. Frida

    Hast du schon wieder meinen Standort angeguckt?? 18:02

  45. Mama

    Ich hab mich gewundert, wieso du nicht zurückrufst. Kann doch sein, dass dir was passiert ist. 18:03

  46. Frida

    Boah Mama, du brauchst mich echt nicht so überwachen 18:04

  47. Mama

    Also Frida, ich bitte dich. Ich überwache dich doch nicht. 18:05

  48. Frida

    Hab ich schon das Gefühl. Du stellst einfach so viele Fragen, wo ich bin und was ich mache. Ich will nicht immer alles sofort erklären. 18:06

  49. Mama

    Mich doch interessiert doch, wie es dir in der neuen Umgebung geht und welche Leute zu kennenlernst. Sonst hast du mir doch auch alles erzählt. 😔 18:08

  50. Frida

    Aber da hab ich auch nicht 150 km weit weg gewohnt. Wenn ich abends länger unterwegs bin, dann ist das halt so. Ich kann doch jetzt auch alleine klarkommen 18:10

  51. Mama

    Ich finde, du übertreibst total! Ich frag doch nur aus Liebe... 18:11

  52. Frida

    Ich weiß, aber gerade fühlt sich deine Liebe wie Kontrolle an 18:13

  53. Mama

    Das find ich sehr hart von dir. Warum verstehst du nicht, dass ich mir Sorgen um dich mache. 18:14

  54. Frida

    Weil du mir das Gefühl gibst, als ob du mir nicht vertraust. Ich werd meinen Standort und die „zuletzt online"-Anzeige jetzt ausstellen. Ich fühle mich besser, wenn du mich nicht auf jedem Schritt verfolgst. 18:16

  55. Mama

    Ich bin total enttäuscht von deinen Vorwürfen. Ich weiß gerade nicht, was ich noch dazu sagen soll. 18:17

  57. Frida

    Mama, bist du noch sauer auf mich? 🥺 19:58

  58. Frida

    Halloooo? 20:42

  59. Frida

    Toll, jetzt ist dein Standort ja auch aus... 20:54

  60. Fehlgeschlagener Anruf 21:55

  61. Fehlgeschlagener Anruf 22:07

  62. Frida

    Okay jetzt mach ich mir gleich wirklich ernsthaft Sorgen, du hast dein Handy doch immer mit 22:28

  63. Fehlgeschlagener Anruf 23:39

  64. Frida

    Ich hoffe, du hast dich nur mit irgendwem verquatscht... 23:42

  65. Sa. 11. Okt.

  66. Mama

    Oh guten Morgen Mäuschen, ich war mit Kerstin beim Winetasting und du kennst uns doch ... Da haben wir keine Zeit um aufs Handy zu schauen. Ich bin nicht sauer, du hast ja total Recht. Aber wir müssen das nochmal besprechen 😘 09:15

  67. Frida

    Wow. Ich war kurz davor eine Vermisstenanzeige zu stellen und du warst einfach gemütlich Weinchen trinken? 09:25

  68. Mama

    Tut mir leid, ich wollte dir keinen Schrecken einjagen. ❤ 09:26

  69. Mama

    Da wäre der Standort ja doch ganz hilfreich gewesen oder? 😉 09:27

