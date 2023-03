„Wenn du die Kette unterbrichst, wirst du 7 Jahre Pech haben!“

Warum schreiben sie?

Weil Tante Erna jetzt ein Handy hat und irgendjemand so verrückt war ihr „Woatsapp“ zu installieren – und weil sie sonst nicht besonders viele Freunde hat, denen sie schreiben kann. Tante Erna erlebt nur leider nicht so viel und hat deswegen auch nicht allzu viel zu erzählen hat. Deshalb verschickt sie oft schräge Videos von ihren Seniorenfreunden. Oder Fake News. Oder Kettenbriefe – viele Kettenbriefe. Und die treiben Ronja irgendwann so in den Wahnsinn, dass sie ausrastet. Mit ungeahnten Folgen.