„Ich bring da einfach so viel mehr Erfahrung mit als du“

Manu

Hey, sorry, dass ich mich jetzt erst melde... ich hab Zeit zum Nachdenken gebraucht... Ich fand's ultra schön mit dir. Ich finde echt, wir harmonieren richtig gut und du hast mich echt geflasht. Aber diese ganze Jungfrau-Nummer setzt mich irgendwie unter Druck... Ich bin's einfach gewohnt, dass Frauen in unserem Alter Erfahrungen haben, vor allem halt in meiner Sex-positiven Bubble... Und ich bring da einfach so viel mehr Erfahrung als du mit, ich will dir da nichts irgendwie kaputt machen... 18:16