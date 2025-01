„Niemand zwingt dich, unsere dunkelsten Familiengeheimnisse auszupacken“

Yahya

Es tut mir leid, aber meine ängste haben einfach so gekickt nach der letzten sitztung. Ich habe die ganze woche filme geschoben. Nicht mal, weil ich die ganze zeit sauer auf dich war. Das war in drei sekunden weg, nachdem wir geschrieben hatten. Danach hatte ich nur noch angst, dass du sauer auf mich bist. I know, richtig bescheuert. Aber was soll ich machen. Außer zur therapie gehen halt. 18:29