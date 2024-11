„Alter, du kannst doch nicht Sex mit irgendwelchen Fremden haben!“

Wer schreibt?

Bo, Marvin und Leo, alle 37, sind Kindheits-Freunde und treffen sich nach langer Zeit mal wieder zu dritt in Berlin, wo Bo wohnt. Obwohl die drei sich sehr gern haben, könnten sie kaum unterschiedlicher sein: Leo ist ein geschniegelter Unternehmensberater, Marvin ein alternativ angehauchter Erzieher und der genusssüchtige Bo versucht seit Jahren, in Berlin als Musiker durchzustarten.

Und warum?

Bo hat eine Überraschung, die seine Freunde aus der Reserve locken soll. Alle drei sind gerade wieder Single und will sie auf ihre alten Tage in den legendären Nackedei-Club KitKat bringen. Tatsächlich schaffen sie es rein. Und kaum sind sie drinnen, verlieren sie sich. Weil man sein Handy nicht mit in den Club nehmen darf, gehen sie einzeln immer wieder raus zur Garderobe und schreiben den anderen.

Und so könnte das aussehen: