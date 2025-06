„Leute, ich bin gerade das erste Mal in meinem Leben Backstage“

Paul

Aber schon mal zur Ankündigung: Ich will auf keinen Fall was nehmen. Meine Cousine hat mir solche Horror-Stories erzählt, von Menschen, die im Trip ihren eigenen Namen nicht mehr wussten und sich im Wald verlaufen haben, weil sie dachten, sie seien Elfen, und so. Und was da drin ist, weiß auch keiner. Da bin ich raus! Ich bleibe also beim guten, alten Alkohol. Meine Leber ist bestens trainiert. 11:36