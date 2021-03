Ich habe Fremde auf meinem Telefon!

Zum anderen fühlt sich die Schwelle hin zu diesen Fremden so niedrig an. Bei Facebook zum Beispiel ist da, wenn man nicht befreundet ist, noch eine Art Schranke. Eine Haustür, an der man erstmal klingeln müsste, bevor man miteinander sprechen und in das Leben der Person hineinschauen kann. Wenn ich aber den Whatsapp-Kontakt der Weinkisten-Frau antippe, gibt mir das das Gefühl, schon nicht mehr draußen am Schlüsselloch, sondern tatsächlich unbemerkt in ihrem Wohnzimmer zu stehen – und mich nur räuspern zu müssen, um aufzufallen. Nur ein Emoji schicken oder „Hallo“ schreiben. Ich könnte sogar was ganz Gemeines schreiben. Was ich natürlich nicht will – aber es wäre so leicht möglich! Und diese Gemeinheit wäre einfach im Wohnzimmer der Frau beziehungsweise: in ihrer Hosentasche. So wie ich sie die ganze Zeit über in meiner Hosentasche mit mir herumtrage. Den biertrinkenden Mann (auf dessen Sofa ich noch dazu sitze!) auch. Den Halbstarken, der sich jetzt hinter der Nummer meiner Bekannten E. verbirgt, auch. Der, um wieder zur Wohnzimmer-Analogie zurückzukehren, quasi da eingezogen ist, wo meine Bekannte E, früher gewohnt hat – und ich habe den Schlüssel zur Wohnung noch!

Ich weiß schon, was jetzt alle sagen werden: Ich hätte die Nummern ja mal löschen können. Aber ich habe es nicht getan. Aus Faulheit vielleicht, vielleicht aber auch, weil es ein bisschen spannend ist. Ein bisschen Voyeurismus eben, ein Mini-Alltags-Thrill. Manchmal, wenn ich unmotiviert auf meinem Handy rumdrücke, drücke ich mich auch wieder in die Whatsapp-Kontakte-Liste. Und schaue nach, was aus den Fremden in meinem Handy so geworden ist.

Ich selbst ändere mein Profilbild übrigens nie. Und man kann mich darauf auch nicht besonders gut erkennen. Aus Gründen.