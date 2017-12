3500 bis 4500 Euro Spenden für den Nikolaus

Wie ich dazu gekommen bin

Nikolaus sein hat in meiner Familie Tradition. Ich habe meinen Vater schon als Jugendlicher als Krampus begleitet. Weil mein Vater heute nicht mehr lebt führe ich die Tradition fort. Insgesamt gibt es bei uns vier Zweierteams, bestehend aus je einem Nikolaus und einem Krampus.

Was im Kopf bleibt

An Nikolaus kommt immer die ganze Familie zusammen. Da ist einfach schön. Einmal waren wir bei einer Familie, bei der der Opa schon bettlägerig war. Der Opa hat sich extrem gefreut, dass wir gekommen sind. Das ist wirklich toll. Es freuen sich also nicht nur die Jungen, sondern auch die Alten, wenn der Nikolaus kommt.

Wie wir an Kunden kommen

Es gibt Leute, bei denen hat mein Vater damals schon den Nikolaus gemacht. Die rufen uns jetzt wieder an, weil die mittlerweile selbst Kinder haben. Es gibt sogar Familien mit fast schon erwachsenen Kindern –so 13-, 14-Jährige. Die wollen trotzdem, dass wir zu ihnen kommen, weil das für sie einfach ein schönes Fest ist.

Was wir einnehmen

Wir machen das Ganze für Spenden. Die gehen an Initiativen, die sich für Kinder einsetzen – zum Beispiel an die Krebsstation der Haunerschen Kinderklinik in München. Wir zahlen sogar das Benzin selbst. Das ganze Team sammelt, wenn es vierzig Termine, gibt zwischen 3500 und 4500 Euro. Jeden Abend– also am 5. Und 6. Dezember– macht ein Paar ungefähr sieben Termine. Die Leute geben zehn, zwanzig oder auch mal fünfzig Euro pro Kind. Da gibt es keinen Standardbetrag.

Was schade ist

Ich merke stark, dass es früher mehr Interesse am Nikolaus gab. Wir haben vor ein paar Jahren nicht einmal Werbung machen müssen. Dieses Jahr machen wir zum Beispiel Aushänge im Kindergarten, weil es bisher nur knapp ein dutzend Anfragen gibt. Ich fände es schade, wenn der Nikolaus ausstirbt, denn es gehört einfach zu unserer Tradition dazu.

Der Spruch auf Partys

Die Meisten finden es einfach super, wenn ich ihnen erzähle, dass ich Nikolaus bin. Da kommt dann meistens die Frage: „ Kannst du das auch bei uns machen? Wir bräuchten da auch mal einen Nikolaus. Kann ich mich da an dich wenden?“. Das ist dann auf Partys fast schon wie Werbung und man lernt so neue Leute kennen.