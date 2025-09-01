Wenn man verschläft, hat man den Schlaf wahrscheinlich gebraucht.

Die prägendsten Gespräche hat man häufig mit Fremden.

Jeder hört Songs, die einem peinlich sind, aber glücklich machen.

Egal wie gut man schneidet, man hat immer zuerst die kleinere Avocado-Hälfte in der Hand.

Wahre Freundschaft beweist sich oft im Urlaub.

Tourismus wird oft erst dann nervig, wenn man selbst in der Menschenmasse steht.

Viele Dinge, die man als Teenager uncool fand, findet man ab 30 wieder cool.

Nichts wirft einen so sehr zurück in die Kindheit wie Freibad-Pommes.

Ab einem gewissen Alter wird die eigene Handschrift automatisch unordentlich.

„Bereit sein“ ist eine Entscheidung, kein Zeitpunkt.

Beim Zähneputzen kann kaum jemand multitasken.