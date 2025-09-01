Zum Hauptinhalt springen

  Startseite
  3. wir haben verstanden

  4. Wir haben verstanden 09/2025

Jeder hört Songs, die einem peinlich sind, aber glücklich machen

... und was wir im September sonst noch verstanden haben.
Collage: Daniela Rudolf

  • Wenn man verschläft, hat man den Schlaf wahrscheinlich gebraucht.
  • Die prägendsten Gespräche hat man häufig mit Fremden.
  • Jeder hört Songs, die einem peinlich sind, aber glücklich machen.
  • Egal wie gut man schneidet, man hat immer zuerst die kleinere Avocado-Hälfte in der Hand.

  • Wahre Freundschaft beweist sich oft im Urlaub. 

  • Tourismus wird oft erst dann nervig, wenn man selbst in der Menschenmasse steht.

  • Viele Dinge, die man als Teenager uncool fand, findet man ab 30 wieder cool.

  • Nichts wirft einen so sehr zurück in die Kindheit wie Freibad-Pommes. 

  • Ab einem gewissen Alter wird die eigene Handschrift automatisch unordentlich.

  • „Bereit sein“ ist eine Entscheidung, kein Zeitpunkt.

  • Beim Zähneputzen kann kaum jemand multitasken.

  • Ab einem gewissen Alter schreibt man oft nur noch negative Rezensionen. 

