"Ich dachte, ich hätte mein Kind umgebracht"

Sara

„Nachdem es passiert war, habe ich eineinhalb Wochen lang nichts mehr gegessen, weil ich das Gefühl hatte, ich darf mir nichts Gutes tun. Ich dachte, das wäre die richtige Art zu trauern. Es fing erst an besser zu werden, als ich mir überlegt habe, was das Kind jetzt wollen würde. Und ein Kind will ja eigentlich immer, dass es seiner Mama gut geht.

Ich hätte am liebsten den ganzen Tag über das Kind und die Geburt geredet. Mir hat das gut getan, ein paar meiner Freunde hat das eher fertig gemacht. Auch Schreiben hat mir geholfen. Erst habe ich das nur für mich aufgeschrieben. Daraus ist dann mein Blog entstanden, auf dem ich Briefe an den Kleinen schreibe. Nachdem ich so viel Zuspruch bekommen hatte, habe ich die Seite öffentlich gemacht. Es freut mich sehr, wenn ich höre, dass meine Beiträge auch anderen helfen. Nur ein paar hatten ein Problem damit, dass ich so offen damit umgegangen bin. Sie meinten, das sei ein Thema, das man für sich behalten sollte.“

Jessi

„Ich habe viel gegoogelt, weil ich von anderen hören wollte, dass es ihnen genauso geht – aber nichts gefunden. Die meisten Geschichten waren von jungen Paaren, die sich ein Kind gewünscht hatten. Mir hatte vorher auch nie jemand etwas Ähnliches erzählt. Ich finde es wichtig, dass Frauen Bescheid wissen, dass es nicht ihre Schuld ist. Erst als ich das verstanden hatte, habe ich meinen Weg zu trauern gefunden. Dass ich das Kind nicht wollte, heißt nicht, dass ich nicht darüber trauern kann und möchte. Es war ja nicht meine Entscheidung, das Kind zu verlieren.

Darüber zu reden und zu schreiben hat mir sehr gut getan. Wenn es auf dem Blatt war, war es nicht mehr in meinem Kopf. Schon vor der Fehlgeburt hatte ich eine Depression und war deshalb in Behandlung. Das Tief danach war riesig – und das auch noch im Winter in Schweden. Es hat mir sehr geholfen, dass ich in Therapie war und bei der Frauenhilfsstelle mit einer Krankenschwester gesprochen habe. Das war die Unterstützung einer älteren Frau, die man in so einer Situation braucht. Wirklich verarbeitet habe ich das Ganze aber erst viel später in einer speziellen Traumatherapie. Jeder würde zum Arzt gehen, wenn er sich den Arm gebrochen hat. Aber kaum jemand geht zum Therapeuten, wenn er eine Fehlgeburt hatte. Ich finde, das sollte sich ändern.“

Sara

„Bei der Abschlussuntersuchung erzählte ich der Ärztin, dass ich immer noch Schwangerschaftsanzeichen hätte und fragte, ob das normal sei. Sie sagte: “Kaufen Sie sich lieber mal einen neuen Test.” Er war tatsächlich positiv. Wir haben uns sehr darüber gefreut – der Kinderwunsch wird ja nicht kleiner durch so eine Erfahrung. Inzwischen ist Quirin fünf Monate alt. Sein großer Bruder Vitus ist bis heute ein ganz wichtiger Teil unserer Familie. Ich glaube daran, dass es ihm gerade gut geht und dass ich ihn wiedersehen werde. Wir haben ein Grab für Vitus gepachtet und am ersten Jahrestag seiner stillen Geburt haben wir eine große Party veranstaltet, mit Torte und Luftballons. Dass er nicht in Vergessenheit geraten ist, erleichtert es uns, damit umzugehen. Ich fühle mich, als hätte ich zwei Jungs – was ja auch so ist.“

Mehr Texte über Schwangerschaft und Psyche: