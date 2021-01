Wie es war, mit polyamoren Eltern aufzuwachsen

Ich muss etwa fünf Jahre alt gewesen sein, als ich auf den Rücksitz unseres Familienautos kletterte und dort eine fremde Frau saß. Wir brachen gerade in einen langen Urlaub auf. Ich war so lange okay mit der Anwesenheit der Fremden, bis ich merkte, dass sie nicht vorhatte, noch vor Ankunft am Ziel auszusteigen. Den Rest der Fahrt über lugte ich skeptisch zu ihr hinüber – immer in der Hoffnung, dass ihr nicht auffiele, dass mir auffiel, dass sie hier nicht hingehörte.