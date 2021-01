Seitensprünge müssen nicht immer gleich die Trennung bedeuten

Ich halte eine sture „So was macht man halt nicht in unserer Gesellschaft und daher lehnen wir dich jetzt ab“-Haltung deshalb für ziemlich festgefahren und kurzsichtig. Und das eben auch, wenn es um Seitensprünge und Betrug geht. Natürlich machen sich meine Freunde Sorgen und wollen nur das Beste für mich. Ich bin ihnen zu großen Teilen dankbar dafür. Aber manchmal verstehen sie eben nicht, dass mich Seitensprünge nicht so sehr erschüttern, wie es vielleicht bei anderen der Fall ist. Ich mache mir nämlich immer wieder bewusst, dass das Ganze nur so verpönt ist, weil wir gelernt haben, in einer Beziehung gewisse Besitzansprüche zu stellen.