Warum man so gerne von Rausch-Kotzern erzählt

Die Alkolumne handelt vom Trinken. Von den schönen und schlechten Seiten dieses Zeitvertreibs und den kleinen Beobachtungen und Phänomenen an der Bar. Aber egal, worum es grade geht, lieber Leser – bitte immer dran denken: Ist ungesund und kann gefährlich sein, dieser Alkohol.

In der achten Klasse hat E. aus der Parallelklasse blau gekotzt. Auf Klassenfahrt in Belgien übergab er sich in sein Jugendherbergs-Hochbett. E. hatte blauen Vodka getrunken – offenbar zu viel davon. Die Geschichte erzählte man sich noch wochenlang in der Schule und alle fanden es cool, fast alle zumindest.