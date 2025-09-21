Finfluencer reden viel und vermitteln wenig

Dritte Lektion, die Rendite: Sie zeigt, wie erfolgreich die Geldanlage insgesamt war, gemessen in Prozent. Lege ich also wieder 100 Euro an und bekomme nach einem Jahr fünf Euro zurück, habe ich eine Rendite von fünf Prozent. Tagesgeld, also ein verzinstes Konto, auf das ich jederzeit zugreifen kann, bringt eine niedrige, aber sichere Rendite. Aktien oder ETFs schwanken mehr, haben aber auf lange Sicht oft eine höhere Rendite. Und beim Kredit ist es umgekehrt: Die Bank macht Rendite mit mir.

Wenn Seminare zu Ködern werden

Eigentlich einfach - oder? Allerdings tauchen solche simplen Erklärungen in vielen Angeboten gar nicht auf. Stattdessen werden junge Leute oft mit Hochglanzversprechen geködert, insbesondere an Hochschulen. Die Uni wäre eigentlich ein guter Ort, um solide Finanzbildung zu vermitteln. Doch seit Jahren haben Finanzbetriebe wie MLP den Campus im Visier. Auf Instagram und Co. locken sie mit hübsch illustrierten Posts und Reels und werben über ihre „Hochschulinitiative Deutschland“ mit kostenlosen Steuerkursen für Studierende oder Bewerbungstrainings. Ein Beispiel, das vermutlich viele kennen: „Mach eine Steuererklärung und hole dir deine Uni-Kosten zurück.“ Das klingt sexy, ist aber meistens eine Mogelpackung.