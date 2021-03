Neue Österreicher*innen braucht das Land

wir haben was zu feiern: Das Wiener Magazin biber und wir als jetzt-Redaktion haben beschlossen, ab sofort noch enger zusammenzuarbeiten. Seit 2016 kooperieren wir bereits inhaltlich: Ausgewählte Texte, die erst bei biber erschienen sind, werden auch bei jetzt veröffentlicht. Seit März können nun auch Praktikant*innen, die bei biber in der sogenannten „Biber-Akademie“ eine mehrmonatige Ausbildung durchlaufen, im Anschluss bei uns ein Folgepraktikum machen. In dieser Akademie werden junge Journalist*innen ausgebildet, sie versteht sich als Talentepool und hilft ihren Stipendiat*innen, Fuß in der Medienwelt zu fassen.