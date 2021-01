Die vier Phasen des Smartphone-Verfalls

1. Phase: Mein Schaaaatz

Der Warenfetisch kickt ohne Ende: Das Modell, das du in wochenlanger Recherche zum persönlichen Preis-Leistungs-Sieger gekürt hast (gut, du hast zwischendurch dein Budget verdoppelt), liegt endlich vor dir. Es sieht bezaubernd aus, du willst es allen zeigen. Leider interessiert sich in dieser Welt niemand mehr für neue Smartphones und irgendwie haben alle deine Freundinnen und Freunde eh mehr Geld und bessere Modelle, die wirklich was tolles Neues können. Aber – wie in einer echten Beziehung – ist dir die Meinung der anderen egal. Das neue Telefon liegt nämlich tatsächlich so „robust und wertig in der Hand“, wie in Testberichten beschrieben. Das Teil ist einfach der Hammer. Du postest Selfies von dir und untertitelst sie mit „taken with my brandnew Samsphorola X6000 #somanymegapixels“.