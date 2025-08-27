Zum Hauptinhalt springen

„Sind Sie eine Praktikantin oder so?“

Björn meldet sich wegen eines fehlerhaften Föhns beim Kundenservice. Aber die „Betreuerin“ verhält sich äußerst merkwürdig.
Von Emely Schwarze
Grafik: SZ Jetzt

Wer schreibt?

Björn, 58, und AnnIka, die .

Und warum?

Björn hat seiner Tochter einen neuen Föhn gekauft. Als sie ihn benutzen möchte, passt der Stecker nicht in die deutsche Steckdose. Deswegen setzt sich Björn sofort in Verbindung mit dem Kundenservice des Unternehmens.

Und so könnte das aussehen: 

  1. Mo. 18. Aug.

  2. Björn

    Hallo, ich habe vor Kurzem einen Föhn für meine Tochter bestellt. Und der ist pünktlich angekommen, aber jetzt haben wir festgestellt, dass der Föhn einen Fehler hat. 16:23

  3. AnnIka

    Hallo, ich bin AnnIka. Vielen Dank, dass Sie sich an unseren Kundenservice gewendet haben. Ich verstehe leider nicht, was Ihr Anliegen ist. Könnten Sie es bitte für mich zusammenfassen. 16:23

  4. Björn

    Äh? 16:23

  5. Björn

    Also der Föhn, den ich bei Ihnen bestellt habe, funktioniert nicht. Der Föhn hat nicht den normalen Anschluss für die Steckdose, den wir haben. Können Sie mir vielleicht erklären, woran das liegt? 16:26

  6. AnnIka

    Entschuldigung, das habe ich leider nicht verstanden. Nennen Sie bitte nun Ihr Anliegen. 16:26

  7. Björn

    Aber das hab ich doch schon getan? Wir haben ein fehlerhaftes Gerät von Ihnen erhalten und möchten nun von IHNEN erfahren, wie wir weiter mit der Sache nun vorgehen. 16:28

  8. AnnIka

    Vielen Dank für Ihre Antwort. Meinen Sie, dass Sie einen falschen Artikel erhalten haben und diesen umtauschen wollen oder wollen Sie Ihren Artikel reklamieren? 16:28

  9. Björn

    Weder noch. Unten als Stecker hat er nur zwei dünne Stäbe und einen runden Stab. Ich brauche zwei runde Stäbe. Da ist irgendwas falsch. 16:31

  10. AnnIka

    Ich habe basierend auf Ihren Antworten verschiedene Möglichkeiten zusammengestellt. Sie können nun zwischen verschiedenen Optionen auswählen. 16:31

  11. AnnIka

    Reklamation eines falschen Artikels 16:31

  12. AnnIka

    Umtausch eines falschen Artikels 16:31

  13. Björn

    Ich habe schon den richtigen Artikel bestellt. Er ist nur nicht ganz. Ich möchte einfach nur wissen, was genau ich tun kann. Muss ich noch etwas extra bestellen? Stellen Sie sich extra dumm? 16:34

  14. AnnIka

    Entschuldigung, das habe ich leider nicht verstanden. Können Sie das bitte für mich zusammenfassen? 16:34

  15. Björn

    Herrgott nochmal! ICH BRAUCHE EINEN NEUEN STECKER. Ich melde mich morgen nochmal bei Ihnen, wenn jemand arbeitet, der mich tatsächlich versteht. 16:37

  16. AnnIka

    Entschuldigung, das habe ich leider nicht verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? 16:37

  17. Björn

    🙄🙄 Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber vielleicht sollten Sie an eine berufliche Neurorientierung denken.. 16:40

  18. AnnIka

    Entschuldigung, das habe ich leider nicht verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? 16:40

  19. Di. 19. Aug.

  20. Björn

    Hallo, der Föhn, den ich vor kurzem für meine Tochter bestellt habe, kam pünktlich, hat aber einen Fehler. Gestern habe ich mich bereits an den Kundenservice gewandt. Ich muss aber leider sagen, dass die Betreuerin nicht sehr hilfreich war... 15:17

  21. AnnIka

    Hallo, hier ist AnnIka. Ich bin betreue Sie heute. Vielen Dank, dass Sie sich an uns wenden. Bei welchem Anliegen kann ich Ihnen behilflich sein? 15:17

  22. Björn

    Oh ne, wieder Sie. Was ist das überhaupt für ein Name, ist das jetzt cool, mitten im Namen einen Buchstaben groß zu schreiben? 🙄 Grüße BjöRn 15:20

  23. AnnIka

    Vielen Dank für Ihre Nachricht. Schön, dass Ihnen mein Name gefällt. Bitte beschreiben Sie Ihr Anliegen. 15:20

  24. Björn

    Also, wie ich gestern schon erklärt habe, falls Sie es nicht vergessen haben, habe ich kürzlich erst einen Föhn bei Ihnen bestellt. Dieser Föhn ist aber nicht vollständig. Unten als Stecker hat er nur zwei dünne Stäbe und einen runden Stab. 15:24

  25. AnnIka

    Wenn Sie Zugriff auf Ihr Kundenkonto verlangen, dann wählen Sie bitte hier aus und geben Sie Ihre Kundennummer ein. 15:24

  26. Björn

    Ich möchte mich aber nicht in mein Kundenkonto einwählen. Ich habe doch keins!! Hören Sie mir hier eigentlich zu? 15:26

  27. AnnIka

    Entschuldigung, das habe ich leider nicht verstanden. 15:26

  28. Björn

    Natürlich nicht. Geht es Ihnen gut? Sind Sie eine Praktikantin oder so? 15:29

  29. AnnIka

    Entschuldigung, können Sie Ihr Anliegen bitte wiederholen? 15:29

  30. Björn

    Ich habe ein Gerät bei Ihnen bestellt, das nicht in meine Steckdose passt. Was kann ich tun? 15:32

  31. AnnIka

    Vielen Dank für Ihre Antwort. Können Sie bitte Ihren Satz zusammenfassen? 15:32

  32. Björn

    Föhn gekauft. Föhn hat zwei dünne Stäbe und einen dicken. Nicht normal. Was tun? 15:34

  33. AnnIka

    Wollen Sie das falsche Produkt umtauschen? 15:34

  34. Björn

    Nein. An sich ist das Produkt nicht falsch. Der Stecker ist einfach nicht vollständig. Jetzt mal ganz ernsthaft, wollen Sie mich eigentlich extra falsch verstehen? 15:36

  35. AnnIka

    Vielen Dank für Ihre Antwort. Sie können das kaputte Produkt reklamieren lassen oder Ersatzteile liefern lassen. 15:36

  36. Björn

    JA! Ich brauche ein Ersatzteil. Einen neuen Stecker. 15:39

  37. AnnIka

    Vielen Dank. Melden Sie sich hier in Ihrem Kundenkonto an. 15:39

  38. Björn

    Ich habe kein Kundenkonto. Ich hab nur die Bestellbestätigung und Bestellnummer. 15:43

  39. AnnIka

    Entschuldigung, können Sie das zusammenfassen? 15:43

  40. Björn

    Also wie schwer verständlich kann das bitte sein. Kein Kundenkonto. Was tun? 15:45

  41. AnnIka

    Laut meinen Ergebnissen können nur Kunden mit einem Kunden-Konto auf Ihre Bestellungen und Reklamationen zugreifen. Können Sie Ihr Anliegen genauer definieren? 15:45

  42. Björn

    Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht lustig sondern ziemlich frech. Ich möchte einfach nur ein fehlerhaftes Gerät umtauschen und durch ein funktionierendes Gerät ersetzen. Wie schwer kann meine Anfrage bitte sein. 15:48

  43. AnnIka

    Das verstehe ich leider nicht. 15:49

  44. Björn

    Natürlich verstehen Sie das nicht 🙄 Ihr Verhalten wird immer respektloser. Ich möchte mit Ihrem Vorgesetzen reden. So ein ignorantes Verhalten von Mitarbeitern Ihres Unternehmens finde ich wirklich unterirdisch. 15:54

  45. AnnIka

    Wenn Sie mit Mitarbeitern des Kundenservice verbunden werden möchten, antworten Sie bitte mit: Ja. 15:54

  46. Björn

    Wie bitte?!?!?! SIE sind doch eine Mitarbeiterin der Kundenberatung. 15:55

  47. AnnIka

    Entschuldigung, ich bin AnnIka, ein KI-Chat-Bot, der den Kundenservice unterstützt. 15:55

  48. Björn

    Ein KI-Chat-Bot? Was ist das? 15:56

  49. AnnIka

    Ich unterstütze mithilfe von künstlicher Intelligenz den Kundenservice. 15:56

  50. Björn

    Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das künstliche und keine echte Intelligenz ist.. Sonst wären wir schon weiter. 15:59

  51. AnnIka

    Wie bewerten Sie den Service? Ich freue mich über eine Rückmeldung bezüglich der Zufriedenheit nach diesem Gespräch. ⭐⭐⭐⭐⭐ 15:59

  52. Do. 21. Aug.

  53. Björn

    Hallo, AnnIka. Hier ist der Björn. Meine Tochter Agnieszka hat mich darauf hingewiesen, dass Sie ein Roboter sind und mir gar nicht anders antworten können. 14:49

  54. AnnIka

    Hallo, ich bin AnnIka. Richtig, ich bin ein KI-Chat-Bot. Ich unterstütze den Kundenservice und helfe gerne bei Ihren Fragen und Anliegen. Wie kann ich helfen? 14:49

  55. Björn

    Ich entschuldige mich sehr für meine Nachrichten. Ebenso wollte ich darauf hinweisen, dass der Föhn doch nicht reklamiert werden muss. Der Stecker des Föhns ist ein amerikanischer Steckdose und der Adapter für unsere Steckdosen lag in einem kleinen Karton. 14:52

  56. AnnIka

    Entschuldigung, ich habe Sie leider nicht verstanden. Können Sie Ihr Anliegen bitte zusammenfassen. 14:53

  57. Björn

    🤦‍♂️

