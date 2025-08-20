Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

Unsere Kernprodukte

Im Fokus

Weitere SZ-Produkte

Shops und Marktplätze

Media & Service

Partnerangebote

Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?

Anzeige inserieren

Möchten Sie unsere Texte nach­drucken, ver­vielfältigen oder öffent­lich zugänglich machen?

Nutzungsrechte erwerben
  2. Startseite
  3. Familie

  4. Whatsapp-Kolumne: Wenn der Vater süchtig nach Tiktok ist

„Papa, das hier ist eine Handy-Intervention“

Moritz Vater ist süchtig nach Tiktok, und nervt damit alle auf dem Familienurlaub. Bis sein Sohn handelt und die Situation eskaliert.
Von Maxim Nägele

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

Wer schreibt? 

Moritz, 25, und sein Vater Christoph, 60. Die beiden sind zusammen im Familienurlaub in Spanien, so wie jedes Jahr. Doch diesmal funkt das Handy dazwischen. 

Und warum? 

Moritz ist genervt davon, dass sein Vater ständig laute Videos auf Tiktok guckt, anstatt Zeit mit der Familie zu verbringen. Doch der empfindet das als eine digitale Freiheitsberaubung.  

  1. Di. 12. Aug.

  2. Moritz

    Erde an Papa?! Ich schreib dir jetzt hier, weil du ja sonst nicht erreichbar bist. Du hängst echt den ganzen Urlaub lang nur auf TikTok rum!!! Am Meer, im Café und auch jetzt wieder am Pool... 12:30

  3. Papa

    Was soll das denn hier werden Moritz? 12:35

  4. Moritz

    Ich will echt keinen Streit mit der Familie provozieren, aber mich nervt das total 😟 12:36

  5. Moritz

    Und das ist auch schlecht für deine Augen, du erkennst ja so schon kaum noch was... 12:36

  6. Papa

    Ich darf doch wohl mal ab und zu auf mein Handy gucken. Ich hab ja schließlich auch nur einmal im Jahr Urlaub, wenigstens da will ich machen was ich will, ob’s dem Herrn passt oder nicht!!! 12:37

  7. Moritz

    Aber du belästigst uns damit auch. Dein Handy ist immer auf voller Lautstärke, das ist mega die Lärmbelästigung! 12:37

  8. Moritz

    Hast du gerade echt nix Besseres zu tun als TikToks zu gucken? In den Pool springen oder mit deiner Familie abhängen zum Beispiel!? ❤‍🩹 12:37

  9. Papa

    Mach ich doch auch, ich ertrage euer Gerede doch den ganzen Tag ! 12:38

  10. Papa

    Aber ich brauch halt auch manchmal meine Auszeit. 12:38

  11. Papa

    Und darf ich dich daran erinnern, dass du früher genauso warst? Du hast uns den ganzen Sommer lang nie in die Augen geschaut. Nur wenn's ums Eis essen ging, war das Handy auf einmal weg... 12:39

  12. Moritz

    Ja aber ich hab ja aus meinen Fehlern gelernt. Mittlerweile weiß ich, dass man viel mehr im Moment leben muss und erst richtig aware ist, wenn man sein Handy auch mal zuhause liegen lässt! ! 12:41

  13. Papa

    Haha das machst du doch erst seit deine Freundin dich zum digital Detox gezwungen hat 12:42

  14. Moritz

    Hey! Das stimmt nicht. Ich hatte einen echten Sinneswandel und den brauchst du jetzt auch! 👐 12:43

  15. Papa

    Ich brauch garnichts außer meine Ruhe! 12:44

  16. Papa

    Sei bloß vorsichtig, wer hat denn deinen Urlaub bezahlt? 12:44

  17. Moritz

    🤐 12:46

  18. Mi. 13. Aug.

  19. Papa

    Seid ihr noch beim Einkaufen? 10:05

  20. Moritz

    Si claro, brauchst du noch was? 🛒 10:09

  21. Papa

    Jaa, deine Hilfe!! Mein TikTok geht nicht mehr... 10:10

  22. Papa

    Ich hab nur ein paar Videos geguckt und auf einmal kommt da dieser Hinweis und die App schließt sich! 10:10

  23. Moritz

    Ohh wirklich? Du Armer 😮 10:11

  24. Moritz

    Und wie fühlt sich das an? 10:11

  25. Papa

    WIe meinst du das, beschissen natürlich. Ich war grad mitten in einem Video über die Top 10 besten Smart-Watches 10:12

  26. Papa

    Wehe ich muss mir jetzt wieder ein neues Ding kaufen... 10:12

  27. Papa

    Oder steckst du etwa hinter der Sperre?? 10:13

  28. Moritz

    Ähhh 10:15

  29. Moritz

    Vielleicht schon...Papa, das hier ist eine Handy-Intervention. Du musst von deiner Sucht wegkommen bevor es zu spät wird!! 10:16

  30. Moritz

    Außerdem kannst du im Urlaub so viele andere schöne Dinge machen! Du vergisst dein Handy sicher gleich 😉😎 10:16

  31. Papa

    Spinnst du eigentlich??? 10:18

  32. Papa

    Moritz, das ist mein Handy, mein Eigentum. Ich lass mir doch nicht vorschreiben was ich in meinem Urlaub machen soll. Das ist digitale Freiheitsberaubung!! 10:19

  33. Moritz

    Jetzt beruhig dich mal Papa! Ich mach das doch nur zu deinem besten 😊 10:19

  34. Papa

    Ich beruhig mich gar nicht mehr!! Du pfuschst immer auf meinem Handy rum als gehört es dir. Das ist meins, egal ob ich rumdaddel oder nicht!! 10:20

  35. Papa

    Moritz du stellst mir das sofort wieder um, wenn du nach Hause kommst. Das wird das LETZE Mal sein, dass du mein Handy in deine Finger bekommst! 10:20

  36. Moritz

    Ohhh Papa ich weiß nicht, ob das noch geht...die Sperre gilt nämlich genau für den Rest vom Urlaub 😕 Mir sind da die Hände gebunden. 10:21

  37. Moritz

    Aber ich kauf dir jetzt zur Wiedergutmachung ein richtig gutes Steak, was du später grillen kannst! ;) 10:21

  38. Papa

    Das wird ein Nachspiel geben, du Weltverbesserer! 10:22

  39. Papa

    Vergesst nicht, die gute Holzkohle zu kaufen... 10:25

  40. Do. 14. Aug.

  41. Moritz

    Papa, wo sind meine Zigaretten?? 20:46

  42. Papa

    Ach du hattest welche dabei, ich dachte du hast aufgehört? 20:49

  43. Moritz

    Verarsch mich nicht, ich weiß genau dass du das warst! 20:50

  44. Papa

    Na gut, ich hab deinen kleinen Vorrat gefunden und entsorgt... 20:51

  45. Papa

    Du musst dir echt mal ein neues Versteck suchen, diese Keksdose benutzt du seit du 15 bist 😂😂 20:51

  46. Moritz

    Das geht echt zu weit, das sind meine!!! Zigaretten sind richtig teuer hier, die hab ich extra von Zuhause mitgebracht 20:52

  47. Moritz

    Die musst du mir ersetzen 😤 20:52

  48. Papa

    Ach sei doch nicht so, mi casa es su casa oder? ;) Du benutzt ja auch einfach meine Sachen. 20:53

  49. Moritz

    Aber ich hab dein Handy ja nicht weggeschmissen!! Ich brauche die Zigaretten wirklich zum Entspannen 😫 20:53

  50. Papa

    Ach Moritz, du bist doch im Urlaub! Da gibt es so viele andere Sachen, auf die du dich konzentrieren kannst ;) 20:54

  51. Papa

    Und gesünder ist es auch! 20:54

  52. Moritz

    Mannn Papa, nerv mich nicht mit deiner Doppelmoral 😠 20:55

  53. Moritz

    Okay, ich lass mich auf einen Deal ein! Ich entsperre dir dein TikTok und dafür kaufst du mir später neue Zigaretten. Klingt gut? 20:56

  54. Papa

    Hmmm 20:57

  55. Papa

    Ich glaub, ich verzichte ! 20:57

  56. Papa

    Du hattest recht mit dem TikTok-Verbot, ich fühle mich jetzt viel entspannter und mehr im Moment. Ich brauche mein Handy gerade garnicht 🌞 20:58

  57. Moritz

    Das ist nicht fair!! Ich kann nicht einfach so mit dem Rauchen aufhören. Das ist mir im Urlaub viel zu anstrengend 20:58

  58. Moritz

    Dann fahr ich halt selber los und hol mir selber welche... Und deine Sperre für TikTok verlänger ich übrigens bis auf unbestimmte Zeit!! 20:59

  59. Papa

    Ach, dann spiel ich halt wieder mit meinem alten Blackberry, da gibt's keine Sperren 😉 21:00

  • teilen
  • schließen
Zur Startseite