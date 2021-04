Lukas eröffnet das erste Cannabis-Café Deutschlands

Lukas Schwarz (26) eröffnet am 26. Januar 2019 „Cannameleon“, das erste Cannabis-Café Deutschlands. Und das ausgerechnet im unterfränkischen Würzburg – in Bayern! Wie er damit an den Behörden vorbeigekommen ist, wen er in seinem Café erwartet und was er von einer Legalisierung von Cannabis hält, hat er uns am Telefon erzählt.