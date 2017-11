In Birmingham gibt es bald den ersten Automaten für Obdachlose

Um ihn zu bedienen, brauchen die Nutzer lediglich eine Karte, die von einer anderen Organisation, die sich The Friary nennt, an Bedürftige verteilt wird. Damit können sie dann bis zu drei Mal am Tag gratis verschiedene Dinge aus dem Automaten holen: Wasser, frisches Obst, Socken, Zahnpasta, Desinfektionsmittel, Sandwiches.

Weil es in Birmingham mehrere Tausend Obdachlose gibt, aber vorläufig nur etwa 100 Bedürftigen eine Karte zugeteilt wird, muss The Friary also erst einmal entscheiden, wer nun von dem Projekt profitieren darf und wer nicht. Bei der Verteilung der Karten sollen deshalb Menschen bevorzugt werden, die tatsächlich auf der Straße schlafen. Das sagte Sam Crawford von The Friary gegenüber der Nottingham Post. Viele Obdachlose in Nottingham, die sich an die Organisation wendeten, seien zwar ohne eigene Wohnung, könnten aber meist anderweitig Unterschlupf finden.

Der Automat wird zunächst nur vor dem Eingang eines Einkaufszentrums in Nottingham zu finden sein. Allerdings hat Action Hunger schon Pläne auch in Städten wie London, New York, Seattle und Los Angeles zu installieren.