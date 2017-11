Transmänner und Krankenkassen: Was gezahlt wird und was nicht

„Als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich transident bin, wusste ich auch, dass ich eine OP machen will. Mir war schon immer klar, dass ich das in Potsdam machen würde.“ Jannis ist 20 und ein Junge. Nach Hormonbehandlung und Namensänderung fehlt ihm dazu physisch nur noch die geschlechtsangleichende Operation. Das Problem: Seine Wunschklinik in Potsdam ist eine Privatklinik.

Da die Krankenkasse die OP dort nicht bewilligt hat, hat Jannis’ Freund Lenny eine Petition ins Leben gerufen. Was dort zu lesen ist, klingt drastisch: „Jedoch ist sein großer Traum gestern geplatzt, als er von der Knappschaft eine Ablehnung für die Kostenübernahme für eine OP in Potsdam erhalten hat.“ Natürlich ist man da erst mal schockiert, dass im Jahr 2017 eine Krankenkasse in einem aufgeklärten Land wie Deutschland so eine Operation verweigert. Aber ganz so leicht ist es nicht. Jannis’ Fall ist ein besonderer – der aber gut verdeutlicht, wie die Situation der Transmänner in Sachen Kassensystem in Deutschland aussieht. (Die Situation der Transfrauen ist hier der Übersichtlichkeit halber erst mal ausgeklammert.)