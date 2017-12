Allison stellt Ärsche an Orten auf, an denen Frauen vergewaltigt wurden

Die 19-jährige Künstlerin Allison Bouganim aus den USA hat die interaktive Kunstserie „Wax That Ass“ erschaffen. Dabei modelliert sie Hintern von Frauen, die Opfer von Vergewaltigung geworden sind. Die „Ärsche“ aus Pappe und Wachs installiert sie dann zeitweise an Orten, an denen diese Frauen vergewaltigt wurden oder an denen sexuelle Belästigung und Gewalt besonders häufig vorkommt. Mit uns spricht sie darüber, was sie antreibt, warum sie Hausverbot in Einkaufszentren hat und wie unterschiedlich Frauen und Männer auf die Ärsche reagieren.