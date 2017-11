Fotoprojekt macht sexuelle Übergriffe sichtbar

Für die Aufnahmen kehrt Eliza mit den Frauen oft an den Ort zurück, an dem der geschilderte Übergriff stattgefunden hat. Falls das nicht möglich ist, wählen die Frauen einen Ort, der etwas mit dem Vorfall zu tun hat oder ihnen einfach wichtig ist. Eliza verfolgt damit ein Ziel: „Ich will den Frauen helfen, den Ort wieder für sich selbst zurückerobern zu können. Ihnen den Raum wiedergeben, den sie verdienen.“

Sie alle seien in London schließlich in dem Glauben aufwachsen, sich nirgendwo ganz sicher fühlen zu dürfen. Auch Eliza dachte lange so: „Ich dachte, das wäre, worum es beim Mädchen-sein geht: dass man immer wachsam sein muss, weil man ja weiblich ist und deshalb sexuelle Belästigung von vornherein zu erwarten hat.“

Deshalb hatte Eliza selbst auch lange einfach hingenommen, was da immer wieder passierte: dass sie in ihrer Schuluniform von älteren fremden Männern angesprochen wurde. Dass ihre Freundinnen angemacht und begrapscht wurden. Erst als ein Mann auf der Straße im Vorübergehen von ihr forderte: „Cheer up Luv“, – sinngemäß: Lächel doch mal, Süße – wurde ihr bewusst, dass all das irgendwie nicht in Ordnung war. Den Spruch hatte sie zwar schon oft gehört. Aber plötzlich irritierte er sie so sehr, dass sie etwas tun wollte.