„Es entsteht der Eindruck als wäre der weibliche Körper per se ein Problem“

Wie könnte denn ein kreativer Ansatz der „Befreiung“ aussehen?

Ich finde den Peaches Song, den ich am Anfang meiner Arbeit zitiere, sehr gut. Er heißt „Vaginoplasty“, darin rappt die Künstlerin Peaches: "Why do you ask me / Vaginoplasty / I keep it nasty / Pussy’s big and I’m proud of it / You can dig dig dig in and out of it / Make a crowd of it / Bow down to it / Won’t be long till you drown in it / With an extra tongue / It’s extra fun / He’s extra hung / Bring an extra son / Wanna join in too / Got room for you in my Lucy Liu." Der Text bricht provokativ und lustvoll mit dem Ideal der Vagina als geschlossenes, enges, reines und eingehegtes Körperteil. Was ich auch spannend finde, ist das largelabiaproject.org. Eine Website, auf der Frauen anonymisiert Fotos ihrer Vulven veröffentlichen können. Natürlich hat das einen pornographischen Aspekt, den man bedenklich finden kann. Aber der Ansatz der Betreiberin ist es eben, die Diversität von Vulven sichtbar zu machen. Außerdem, auch das finde ich wichtig, richtet sich die Seite nicht nur an Cis-Frauen, sondern auch an Trans*- und intersexuelle Menschen.